Şanlıurfa'da hasadı başladı, topraktan bereket fışkırdı: Protein zengini ve kas sistemini destekliyor!

Şanlıurfa'nın bereketli Harran Ovasında çiftçiler, az gübre, az su gerektiren ve ilaçlama gerektirmeyen verimi yüksek ürün olan yer fıstığı hasadına başladı. Faydası saymakla bitmeyen yer fıstığı protein içeriği bakımından yüksek olduğu için, kas gelişimini destekliyor.

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Şanlıurfa'nın Harran Ovasında, alternatif ürün olarak üretilen yer fıstığı hasat edilmeye başlandı.

Biçerdöver tarafından hasadı yapılan yer fıstığında yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürdü. Dönüme 500 kilo yer fıstığı elde eden çiftçi, girdi fiyatı düşük, kuraklığa dayanıklı ürününün ekim alanının gün geçtikçe arttığını söyledi.

"GİRDİSİ YOK"

Hasadı yapılan yer fıstığına ilişkin İHA'ya konuşan Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe, "Normalde Osmaniye'de dönüme 300 kilo yer fıstığı alınırken bizim bu Harran Ovasında dönüme 500 kilo yer fıstığı elde ettik. Yer fıstığının avantajları girdisi yok. Yani fazla gübre kullanmıyoruz, işçiliği yok, pamuğa göre sulanması daha düşük, daha karlı bir iştir" dedi.

Şanlıurfa'da hasadı başladı, topraktan bereket fışkırdı: Protein zengini ve kas sistemini destekliyor! - Resim : 1

YER FISTIĞI

Yer fıstığı, baklagiller familyasından, yenebilen tohumları bulunan bir bitkidir. Ana vatanı Güney Amerika olan yer fıstığı, günümüzde dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir.

Yer fıstığı, 10-15 cm uzunluğunda, 5-8 cm çapında, oval veya yuvarlak şekilli bir gövdeye sahiptir. Gövdenin üzerinde, 5-10 cm uzunluğunda, yeşil renkli yapraklar bulunur. Yaprakların arasında, 2-3 cm uzunluğunda, sarı renkli çiçekler açar. Çiçekler döllenme gerçekleştikten sonra, toprağa doğru gömülür. Toprak altındaki tohumlar, yaklaşık 2-3 ay içinde olgunlaşır.

Yer fıstığının tohumları, 2-3 cm uzunluğunda ve 1-2 cm çapındadır. Tohumların dış kısmı sert bir kabukla kaplıdır. Kabuk, tohumun içinde bulunan yağlı çekirdeği korur.

Yer fıstığı, protein, yağ, lif ve vitaminler açısından zengin bir besindir. Protein içeriği bakımından baklagiller arasında en zengin besinlerden biridir. Ayrıca, E vitamini, B vitaminleri ve mineraller açısından da zengindir.

Yer fıstığı, taze olarak tüketilebildiği gibi, kavrularak, tuzlanarak, çikolata kaplanarak veya farklı şekillerde işlenebilir. Yer fıstığı, atıştırmalık olarak tüketilmesinin yanı sıra, pasta, kek, kurabiye ve börek gibi hamur işlerinde de kullanılır.

Yer fıstığının sağlığa faydaları şu şekilde sıralanabilir:

- Protein içeriği bakımından yüksek olduğu için, kas gelişimini destekler,
- Lif içeriği bakımından yüksek olduğu için, sindirim sistemini düzenler,
- E vitamini içeriği bakımından yüksek olduğu için, bağışıklık sistemini güçlendirir,
- B vitaminleri içeriği bakımından yüksek olduğu için, sinir sisteminin işleyişini destekler,
- Mineraller içeriği bakımından yüksek olduğu için, kemik ve diş sağlığını destekler.

Yer fıstığı, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, yer fıstığı tüketmeden önce alerji testi yaptırılması önerilir.

Yer fıstığı, kalori değeri yüksek bir besin olduğundan, aşırı tüketilmemesi gerekir. Günlük tüketim miktarı, 30-40 gramı geçmemelidir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Şanlıurfa Harran
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