Balıkesir'de hasadı başladı, faydası saymakla bitmiyor ve besin bakımından zengin: Tam bir vitamin deposu!

Bereketli toprakları, Kazdağları'nın havası, Madra Dağları'nın suyu ile birleştiği Balıkesir'in Havran ilçesinde 'Havran Nar'ında hasat dönemi başladı. Lezzetiyle büyük ilgi gören Havran narı, besin bakımından zengin ve tam bir vitamin deposu.

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Kazdağları ile Madra Dağları arasındaki ovalarında tarım yapan Balıkesir'in Havran ilçesinde üretilen narlar lezzetleriyle büyük ilgi görüyor.

Rengi, iriliği ve lezzeti ile dikkatleri çeken Havran Nar'ı günlük olarak toplanıp hal üzerinden İzmir, İstanbul, Bursa ve Trakya’ya satış yapılıyor.

"OLMAZSA OLMAZLARDAN"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan Havran Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Emre Çakan ilçede 21 bin civarında nar ağacı olduğunu ifade ederek; "Nar, bölgemizde üretilen meyve gruplarının içerisinde olmazsa olmazlardan. Yaklaşık 3, 4 çeşidimiz ile Hicaz, Kuzu Dişi, Deve Dişi ve Kara Nar denilen isimleri ile birlikte ürünlerimiz hasat sezonunda şu anda" dedi.

Balıkesir'de hasadı başladı, faydası saymakla bitmiyor ve besin bakımından zengin: Tam bir vitamin deposu! - Resim : 1

HAVRAN NARI

Havran Narı, Türkiye'nin Balıkesir ilinin Havran ilçesinde yetişen bir nar çeşididir. Kocaseyit olarak da bilinen bu nar çeşidi, iri taneleri ve kendine özgü aromasıyla ünlüdür.

Havran narı, yüksek antioksidan içeriğiyle bilinir. Bu sayede, kalp-damar hastalıklarından kansere kadar birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, Havran narı, C vitamini, E vitamini ve potasyum gibi önemli besin maddeleri bakımından da zengindir.

Havran narı, taze olarak tüketilebileceği gibi, nar suyu, nar ekşisi ve nar şurubu gibi ürünlerde de kullanılmaktadır.

Havran narı, Balıkesir'in en önemli tarımsal ürünlerinden biridir. Her yıl binlerce ton Havran narı üretilmektedir. Bu narlar, Türkiye'nin iç piyasasında ve yurt dışında da satışa sunulmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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