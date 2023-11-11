Adana'da bir zamanlar çöpe atılıyordu, şimdilerde talep patlaması yaşadı: Fiyatı 120 TL!

Sakatat kategorisine giren şırdan, Adana'da özellikle gece geç saatlerde aperatif bir yemek türü olarak yoğun ilgi görüyor. Artan talep sonrası kuzu şırdan bulunamayınca, fiyatı 120 TL'yi buldu.

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Adana'da bir zamanlar çöpe atılan kuzu şırdan talep fazlalığı nedeniyle bulunmuyor.

Bu nedenle son günlerde kuzu şırdanın 3 katı büyüklüğünde olan dana şırdana talep arttı. Dana şırdan ise tanesi 120 lira arasında satılıyor.

"BU ÜRÜNÜ KAPTIRMAYACAĞIZ"

İHA'ya konuşan Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, dana şırdana talebin her geçen gün arttığını belirterek, "Dana şırdanı hem büyük hem de 3 kişinin o şırdanla rahatlıkla doyması nedeniyle talep arttı. Kuzu şırdanı artık fazla bulunmuyor. Vatandaşlar geldiği zaman artık dana şırdanı istiyorlar. Bizler de diğer illerden toplama yapıp Adana’da vatandaşlara satıyoruz. Ben istiyorum ki artık şehir dışına şırdan gönderilmesin" dedi.

Adana'da bir zamanlar çöpe atılıyordu, şimdilerde talep patlaması yaşadı: Fiyatı 120 TL! - Resim : 1

ŞIRDAN DOLMASI

Şırdan dolması, Adana'da bir yöresel lezzet olarak kabul edilen, Türkiye'nin birçok yerinde popüler olan bir sakatat yemeğidir.

Şırdan, genellikle mide zarının temizlenmesi, içine lezzetli pirinç karışımı doldurulması ve ardından domates bazlı bir sosla pişirilmesiyle hazırlanır. Pirinç dolgusu genellikle pirinç, soğan, baharat ve nane ve maydanoz gibi otlar ile yapılır. Bazen kıyma veya diğer malzemeler dolguya eklenebilir.

Şırdan, genellikle yoğurt, domates salçası ve kırmızı biber serpme ile servis edilen doyurucu ve lezzetli bir yemektir. Sakatat severler arasında popüler bir yemektir, ancak kendine özgü dokusu ve tadı nedeniyle herkese hitap etmeyebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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