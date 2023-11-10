Afyonkarahisar'da ikinci dönem hasadı başladı, eken servete kondu: Kilosu diğerlerinden farklı ve tarlada 9 TL!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ikinci dönem ekilen patateste hasat döneminin sonuna yaklaşılırken, tarladan makineyle sökülen patatesler, işçiler tarafından özenle çuvallara dolduruluyor.

Temmuz ayında ekimi yapılıp ekim ayı sonu kasım ayı başında hasadı yapılan ikinci ekiliş patatesler, verim bakımından üreticinin yüzünü güldürürken, ilçede ikinci ekilişi yapılan patateslerin fiyatları düşmüş olsa da girdi maliyetlerinin birinci ekime göre daha düşük olması ve verimin yüksek olması üreticiyi sevindirdi.

"İKİNCİ EKİMLER DE SORUN OLMADI"

Patates hasadına ilişkin İHA'ya açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Patates bu yıl ilk ekimlerde yağışlardan dolayı hastalıklardan kaynaklanan verim kaybı oldu. İkinci ekimler de sorun olmadı. Çiftçisinin yüzü ikinci ekimde güldü" dedi.

DİĞERLERİNDEN FARKLI, KİLOSU 9 TL

Öte yandan, en kaliteli patates cinsi olan 'agriya' cinsi patatesin tarlada 8 ila 9 lira arasında kilogramının satıldığı, diğer patateslerin kilogram satış fiyatının ise 6-7 TL arasında satıldığı kaydedildi.

PATATES

Patates, kökü yer altında gelişen bir bitkidir. Kök yumruları, besin maddelerini depolamak için uyarlanmış bir yapıya sahiptir. Patates yumruları, nişasta bakımından zengindir. Nişasta, bitkilerin depoladığı temel enerji kaynağıdır. Patates, ayrıca protein, lif, vitamin ve mineraller açısından da zengindir.

Patates, dünyanın en yaygın olarak yetiştirilen sebzelerinden biridir. Patates, dünyanın her yerinde yetiştirilebilir. Patates, ılıman iklimlerde daha iyi yetişir. Patates, tohumla veya yumru ile çoğaltılabilir.

Patates, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Patates, kızartma, haşlama, fırında pişirme, püre yapma gibi çeşitli şekillerde hazırlanabilir. Patates, ayrıca salatalarda, çorbalarda ve soslarda da kullanılabilir.

Patatesin faydaları şunlardır:

- Enerji sağlar: Patates, nişasta bakımından zengin olduğu için enerji sağlar,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Patates, vitamin ve mineraller açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Patates, antioksidanlar bakımından zengin olduğu için kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur: Patates, lif bakımından zengin olduğu için kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir,

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur: Patates, potasyum bakımından zengin olduğu için kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir,

- Sindirim sistemini destekler: Patates, lif bakımından zengin olduğu için sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Patates, düşük kalorili ve besin değeri yüksek bir besindir. Bu nedenle, kilo vermeye yardımcı olabilir,

Patates tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Patates, yüksek nişasta içeriği nedeniyle kan şekerini yükseltebilir. Bu nedenle, diyabet hastalarının patates tüketimine dikkat etmesi gerekir.

Ayrıca, patates kızartması gibi patatesin kızartılarak tüketilmesi, yağ içeriğini artıracağı için sağlık açısından sakıncalı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem