Antalya'da üreticinin yüzünü güldüren hasat başladı, 2 dönüm alandan 12 ton ürün alındı ve pazar sıkıntısı yok: Dehidrasyonu önlüyor!

Antalya'nın Serik ilçesinde örtüaltı kavun hasadı başladı. Üretici ilk kavunu 15 liradan satarken, faydası saymakla bitmeyen kavunun pazar sıkıntısı yok ve dehidrasyonu önlüyor.

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Türkiye'nin en önemli örtü altı yetiştiriciliği yapılan Antalya'nın Serik ilçesinde örtüaltı kavun hasadı başladı

Beklentilerini karşılayan fiyatlar ise üreticinin yüzünü güldürdü.

"2 DÖNÜM ALANDAN 12 TON ÜRÜN"

İHA'ya konuşan Ziraat Mühendisi Orhan Dilsiz, "Amacımız yerli üretimi daha fazla ileri taşımak. Bu alanda kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Her zaman yerli üretimden yanayız. Bugün burada ilk hasadımızı gerçekleştirmekteyiz. Yaklaşık 2 dönüm alandan 10 ila 12 ton arasında ürün beklemekteyiz" dedi.

Antalya'da üreticinin yüzünü güldüren hasat başladı, 2 dönüm alandan 12 ton ürün alındı ve pazar sıkıntısı yok: Dehidrasyonu önlüyor! - Resim : 1

"PAZAR SIKINTISI YOK"

Dilsiz, fiyatın şu anda kavunda 15 lira olduğunu aktararak, "Havaların sıcak gitmesi üretimi olumlu etkiliyor. Ürün tutum ve pazar açısından daha iyiye gidiyor. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Pazarımız da böyle devam ederse üreticimizin yüzü gülecek" diye konuştu.

KAVUN

Kavun, yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biridir. Tatlı ve sulu tadı ile serinletici bir besindir. Kavun, yüksek su içeriği ile vücudun susuz kalmasını önler. Ayrıca, vitamin ve mineral bakımından da zengindir.

Kavun, aşağıdaki faydalara sahiptir:

- Dehidrasyonu önler: Kavun, yüzde 90'dan fazla su içerir. Bu nedenle, vücudun susuz kalmasını önleyerek dehidrasyonu önlemeye yardımcı olur,

- Cilt sağlığını destekler: Kavun, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, cildin kolajen üretimini destekler ve cildin sağlıklı ve pürüzsüz görünmesini sağlar,

- Göz sağlığını destekler: Kavun, A vitamini bakımından zengindir. A vitamini, göz sağlığı için gerekli olan bir vitamindir. Görme yeteneğini korumaya yardımcı olur,

- Sindirim sistemini düzenler: Kavun, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar,

- Kan basıncını düşürür: Kavun, potasyum bakımından zengindir. Potasyum, sodyumun vücuttan atılmasını sağlayarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Kavun, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kavun, sağlıklı bir beslenme için ideal bir besindir. Günde 1-2 porsiyon kavun tüketmek, vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri karşılamaya yardımcı olur.

Kavun seçerken, olgunlaşmış olmasına dikkat edilmelidir. Olgunlaşmış kavunun kabuğu parlak ve yumuşak, eti ise sulu ve tatlıdır. Kavun, buzdolabında saklanabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Antalya
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