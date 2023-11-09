Nesli tükenmek üzere, Kayseri'de görüntülendi!

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personeli, nesli tükenmekte olan Türk semenderini görüntüledi.

Türk semenderi, 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' çerçevesinde tespit edilmiş olup her yıl izleme çalışması yapılmaktadır. Kayseri'de ise şimdiye kadar 6 bölgede gözlemlenmişti.

SEMENDER

Türkiye'de bulunan endemik bir hayvan olan Türk semenderi, su kenarlarında, vadi yamaçlarında ve nemli ortamlarda bulunur. Türk semenderi, genellikle Türkiye’nin güney ve doğusunda yaşayan, nesli tehdit altında olan bir semender türü.

Latince adı 'salamandra infraimmaculata' olan hayvan, siyah renkli ve üzerinde sarı benekler bulunan bir vücuda sahiptir.

Boyu 10-15 santim arasında değişen canlının, orman açıklıkları, su kenarları, taşlık ve kayalık alanlar ana yaşam alanlarıdır.

Zehirsiz olan Türk semenderi, endemik bir tür olduğu için yaşam alanlarının korunması ayrıca önemlidir. Nesli tehdit altında olan bu tür aynı zamanda ülkemizin zengin biyoçeşitliliğinin bir göstergesidir.

Kaynak: Gerçek Gündem