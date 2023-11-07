Amasya'da hasadı başladı, ekenler altın bulup köşeyi dönüyor: Kilosu 150 TL!

Amasya'nın Ziyaret beldesinde 10 yıl öncesine kadar çok az sayıda bulunan cennet hurması ağaçlarının sayısı masrafsız tarımı ve maddi değerinin etkisiyle giderek çoğaldı.

Ekonomiye katkısı ile rengi dolayısıyla 'sarı altın' olarak adlandırılan vitamin deposu meyve bu yıl bin tondan fazla üretildiği beldeyi hurmayı diyarına dönüştürdü. Dalında alıcı bulan meyvenin kurusu evlerin balkonlarına ve çatı katına asılıyor.

"TAM SARI ALTIN"

Cennet hurmasının hasadına ilişkin İHA'ya konuşan üretici İsmet Çevik (81), "Küçükleri 8 TL'den, irileri ise 12 TL'den alıcı buluyor. Başka meyveler bu kadar karlı olamaz. Çünkü ilaçlama masrafı ve işçiliği yok. Gittikçe de ekilecek. Burası hurma diyarı olacak. Kazancı elmadan daha iyi. Tam sarı altın. O paraya altın al. Yeniden kazandırsın" dedi.

"KURUSUNUN KİLOSU 150 TL"

Kurutup satmak için iki evinin çatı kısmına iplerle bu meyveden asan 34 yaşındaki Onur Aşlamacıoğlu da, "İki evimin de terası dolu. Dört tarafından rüzgar, güneş alan yerlerde kuruyor. Kurusu daha kıymetli. İnşallah kurusunun kilosunu 150 TL, 160 TL'den satacağız" diye konuştu.

CENNET HURMASI

Cennet hurması, Türkiye'de genellikle Trabzon hurması olarak bilinen bir meyvedir. Diospyros türündeki ağaçlardan elde edilen cennet hurmasının yüzlerce çeşidi vardır ve sonbahar mevsiminde hasat edilir.

Cennet hurması, ham ve sert haldeyken sarıdır, olgunlaştıkça yumuşar ve turuncu bir renk alır. Çoğu sert haldeyken yenemez, ağızda buruk bir tat bırakır. Olgunlaşmış cennet hurması, tatlı ve yumuşak bir tada sahiptir.

Cennet hurması, C vitamini, potasyum ve lif bakımından zengin bir meyvedir. Sağlık açısından birçok faydası vardır. Örneğin, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalp sağlığını korumaya ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

Cennet hurması, taze olarak tüketilebildiği gibi, kurutularak da tüketilebilir. Kuru cennet hurması, kış aylarında taze meyvenin yerini alabilir.

İşte cennet hurmasının bazı faydaları:

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur,

- Kabızlık sorununu gidermeye yardımcı olur,

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur,

- Enerji seviyesini artırmaya yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem