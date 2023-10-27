Nevşehir'de hasadı başladı; tarlada 8, markette 18 TL: Kış boyu tazeliğini koruyor!

Nevşehir'de kış boyu tazeliğini koruyarak muhafaza edilen ve tüketicinin sofrasına sunulan patates hasadı başladı. Tarladan kilogramı 8 liradan alınan patates, marketlerde 18 TL'den tüketiciye satılıyor.

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Bereketli topraklarıyla öenmli bir şehir olan Nevşehir'de patates hasadı başladı.

İHA'ya konuşan tarla sahibi Adem Özer, "Rekoltemiz gayet iyi. Tarladan kilogramı 7-8 liradan satışa sunuluyor. Marketlerde de 15-18 liradan tüketiciye satılıyor" dedi.

PATATES

Patates, Güney Amerika'ya özgü bir bitkidir, ancak günümüzde dünyanın her yerinde yetiştirilmektedir.

Nevşehir'de hasadı başladı; tarlada 8, markette 18 TL: Kış boyu tazeliğini koruyor! - Resim : 1

Patates, nişasta bakımından zengin bir besindir. Ayrıca, B vitaminleri, C vitamini, potasyum, magnezyum ve lif içerir.

Patates, çeşitli şekillerde tüketilebilir. En yaygın tüketim şekilleri arasında kızartma, haşlama, fırınlama ve püre yapma sayılabilir. Ayrıca, patates salatası, patates köftesi, patates dolması gibi yemeklerde de kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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