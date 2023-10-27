Nevşehir'de hasadı başladı; tarlada 8, markette 18 TL: Kış boyu tazeliğini koruyor!

Bereketli topraklarıyla öenmli bir şehir olan Nevşehir'de patates hasadı başladı.

İHA'ya konuşan tarla sahibi Adem Özer, "Rekoltemiz gayet iyi. Tarladan kilogramı 7-8 liradan satışa sunuluyor. Marketlerde de 15-18 liradan tüketiciye satılıyor" dedi.

PATATES

Patates, Güney Amerika'ya özgü bir bitkidir, ancak günümüzde dünyanın her yerinde yetiştirilmektedir.

Patates, nişasta bakımından zengin bir besindir. Ayrıca, B vitaminleri, C vitamini, potasyum, magnezyum ve lif içerir.

Patates, çeşitli şekillerde tüketilebilir. En yaygın tüketim şekilleri arasında kızartma, haşlama, fırınlama ve püre yapma sayılabilir. Ayrıca, patates salatası, patates köftesi, patates dolması gibi yemeklerde de kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem