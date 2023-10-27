Hakkari'de topraktan bereket fışkırdı, mutfakların vazgeçilmezi: Ton ton topladılar!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilerin büyük emek harcadığı Cilo Dağı eteklerinde patates hasadı başladı. 100 dönümlük alanda ekimi yapılan patatesin hasadında ton ton ürün elde edildi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilkbahar aylarında patatesin hasadına başlandı.

Aylardır çiftçilerin büyük emek harcadığı Cilo Dağı eteklerinde yer alan toplam 100 dönümlük tarlalardan yaklaşık 250 tona kadar ürün elde edilecek olması üreticiyi sevindirdi.

"TON TON HASADIMIZ OLDU"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Burada bulunan kadın çiftçilerimiz başta olmak üzere aylarca yoğun bir emek harcadılar. Şükürler olsun hasadına başladık. Şu an çok güzel ürün veriyor. Ton ton hasadımız oldu. Burası toplam 100 dönümlük arazi ve bu sene çok bereketli geçti" dedi.

Hakkari'de topraktan bereket fışkırdı, mutfakların vazgeçilmezi: Ton ton topladılar! - Resim : 1

PATATES

Patates, dünyanın en popüler sebzelerinden biridir. Lezzetli ve besleyici bir besin kaynağıdır. Doğru şekilde tüketildiği takdirde, sağlığa birçok faydası vardır.

Patatesin faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Enerji verir: Patates, nişasta bakımından zengin bir besindir. Nişasta, vücudun enerji kaynağıdır. Patates, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamaya yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Patates, B vitaminleri, C vitamini ve folat bakımından zengin bir besindir. Bu vitaminler, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini destekler: Patates, lif bakımından zengin bir besindir. Lif, sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur,

- Kalp sağlığını korur: Patates, potasyum bakımından zengin bir besindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Kan basıncının düşürülmesi, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kan basıncını düşürür: Patates, potasyum bakımından zengin bir besindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Kan basıncının düşürülmesi, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Patates, lif bakımından zengin bir besindir. Lif, tokluk hissini artırmaya yardımcı olur. Bu, kilo vermeye yardımcı olabilir.

Patatesin zararları arasında şunlar sayılabilir:

* Fazla tüketildiğinde kilo aldırabilir: Patates, karbonhidrat bakımından zengin bir besindir. Karbonhidrat, kalori bakımından zengindir. Fazla karbonhidrat tüketimi, kilo aldırabilir,

* Kızartıldığında yüksek kalorili olabilir: Patates, kızartıldığında yüksek kalorili olabilir. Kızartma, patatesin besin değerini de azaltır,

* Glisemik indeksi yüksektir, bu nedenle diyabet hastaları için dikkatli tüketilmelidir: Patatesin glisemik indeksi yüksektir. Glisemik indeksi yüksek besinler, kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle, diyabet hastaları patatesi dikkatli tüketmelidir.

Patates, sağlıklı ve besleyici bir besindir. Doğru şekilde tüketildiği takdirde, sağlığa birçok faydası vardır. Patatesi kızartmak yerine haşlama, fırınlama veya püre yaparak tüketmek, besin değerini korumaya ve kalori alımını azaltmaya yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hakkari Yüksekova
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