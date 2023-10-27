Bitlis'te yetiştirildi, dönüme 6 ton ürün verdi: Sofraların vazgeçilmezi!

Türkiye'nin patates ambarlarından olan Bitlis’in Ahlat ilçesinde yemeklik ve tohumluk patates hasadı başladı.

İHA'ya konuşan ilçedeki patates üreticilerinden Mesut Subaşı, "Yemeklik patatesleri iç piyasaya ve kurumsal firmalara vermekteyiz. Tohumlarda ise Türkiye'nin değişik illerine göndermekteyiz. Türkiye'nin bu yıl patates üretimi diğer illerde düşük olmasına rağmen Ahlat’ta verimden çok memnunuz. Dekar başına 5-6 ton patates elde ediyoruz" dedi.

PATATES

Patates, patlıcangiller familyasından yumruları yenen otsu bitki türüdür. Bilimsel adı Solanum tuberosum'dur. Güney Amerika'ya özgü bir bitkidir, ancak günümüzde dünyanın her yerinde yetiştirilmektedir.

Patates, nişasta bakımından zengin bir besindir. Ayrıca, B vitaminleri, C vitamini, potasyum, magnezyum ve lif içerir.

Patates, çeşitli şekillerde tüketilebilir. En yaygın tüketim şekilleri arasında kızartma, haşlama, fırınlama ve püre yapma sayılabilir. Ayrıca, patates salatası, patates köftesi, patates dolması gibi yemeklerde de kullanılır.

Patatesin faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Enerji verir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Sindirim sistemini destekler,

- Kalp sağlığını korur,

- Kan basıncını düşürür,

- Kilo vermeye yardımcı olur.

Patatesin zararları arasında şunlar sayılabilir:

* Fazla tüketildiğinde kilo aldırabilir,

* Kızartıldığında yüksek kalorili olabilir,

* Glisemik indeksi yüksektir, bu nedenle diyabet hastaları için dikkatli tüketilmelidir.

Kaynak: Gerçek Gündem