Bitlis'te yetiştirildi, dönüme 6 ton ürün verdi: Sofraların vazgeçilmezi!

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yemeklik ve tohumluk patates hasadı başladı. Ahlat ilçesinin zengin ve geniş tarım arazilerinde üretilen ve sofraların vazgeçilmezi olan patates, dekar başına 6 ton ürün verdi.

Son Güncelleme:
> <

Türkiye'nin patates ambarlarından olan Bitlis’in Ahlat ilçesinde yemeklik ve tohumluk patates hasadı başladı.

İHA'ya konuşan ilçedeki patates üreticilerinden Mesut Subaşı, "Yemeklik patatesleri iç piyasaya ve kurumsal firmalara vermekteyiz. Tohumlarda ise Türkiye'nin değişik illerine göndermekteyiz. Türkiye'nin bu yıl patates üretimi diğer illerde düşük olmasına rağmen Ahlat’ta verimden çok memnunuz. Dekar başına 5-6 ton patates elde ediyoruz" dedi.

PATATES

Patates, patlıcangiller familyasından yumruları yenen otsu bitki türüdür. Bilimsel adı Solanum tuberosum'dur. Güney Amerika'ya özgü bir bitkidir, ancak günümüzde dünyanın her yerinde yetiştirilmektedir.

Bitlis'te yetiştirildi, dönüme 6 ton ürün verdi: Sofraların vazgeçilmezi! - Resim : 1

Patates, nişasta bakımından zengin bir besindir. Ayrıca, B vitaminleri, C vitamini, potasyum, magnezyum ve lif içerir.

Patates, çeşitli şekillerde tüketilebilir. En yaygın tüketim şekilleri arasında kızartma, haşlama, fırınlama ve püre yapma sayılabilir. Ayrıca, patates salatası, patates köftesi, patates dolması gibi yemeklerde de kullanılır.

Patatesin faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Enerji verir,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Sindirim sistemini destekler,
- Kalp sağlığını korur,
- Kan basıncını düşürür,
- Kilo vermeye yardımcı olur.

Patatesin zararları arasında şunlar sayılabilir:

* Fazla tüketildiğinde kilo aldırabilir,
* Kızartıldığında yüksek kalorili olabilir,
* Glisemik indeksi yüksektir, bu nedenle diyabet hastaları için dikkatli tüketilmelidir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bitlis
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Bitlis'te hasadına başlandı, dünyaca ünlü ve tam bir vitamin zengini: Kilosu 1000 TL! Dünyaca ünlü ve tam bir vitamin zengini
Tunceli'de görüntülendi, nesli tükenmek üzere! Tunceli'de görüntülendi, nesli tükenmek üzere!
Antalya'da domatesleri söktü, serasını dönüştürüp servete kondu: Kilosu 200 TL! Domatesleri söktü, serasını dönüştürdü: Kilosu 200 TL!
Nevşehir'de hasadı başladı; tarlada 8, markette 18 TL: Kış boyu tazeliğini koruyor! Hasadı başladı; tarlada 8, markette 18 TL!
Hakkari'de topraktan bereket fışkırdı, mutfakların vazgeçilmezi: Ton ton topladılar! Topraktan bereket fışkırdı: Ton ton topladılar!
Manisa'da hasadı başladı, taleplere yetişemiyor: Kilosu 200 TL! Taleplere yetişemiyor: Kilosu 200 TL!
Düzce'de hasadı başladı, demir, lif ve mineral deposu: Kilosu 60 TL! Hasadı başladı, demir, lif ve mineral deposu
Kütahya'da hasadı başladı, üretici servete kondu: Tonu bin 855 TL! Hasadı başladı, üretici servete kondu!
Şanlıurfa'da ilk defa görüldü, büyük heyecana neden oldu! İlk defa görüldü, büyük heyecana neden oldu!
Bitlis'te doğal olarak üretiliyor, günlük olarak 2-3 yemek kaşığı tüketilmesi öneriliyor: Kansızlığı önlüyor ve tedavi ediyor! Doğal olarak üretiliyor, günlük olarak tüketilmesi öneriliyor
Sakarya'da tek tek elle toplanıyor, sapından yaprağına kadar değerli: Tarlada kilosu 10 TL! Elle toplanıyor, sapından yaprağına kadar değerli
Mardin'de hasadı başladı, bir alan bir daha alıyor: Kilosu 80 TL! Hasadı başladı, bir alan bir daha alıyor!
ÇOK OKUNANLAR
‘Deprem kahini’ yeniden sahneye çıktı: Hoogerbeets’ten yeni 'felaket' açıklaması ‘Deprem kahini’ yeniden sahneye çıktı: Hoogerbeets’ten yeni 'felaket' açıklaması
MASAK, Selin Ciğerci'yi de incelemeye aldı: 'Taksim Meydanı'nda kendimi asarım' MASAK, Selin Ciğerci'yi de incelemeye aldı: 'Taksim Meydanı'nda kendimi asarım'
45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! 45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste!
İstanbullular dikkat: Bu 17 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak! İstanbullular dikkat: Bu 17 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak!
Ev sahipleri dikkat: Yeni dönem başladı, bunu yapan 100 bin lira ceza ödeyecek! Ev sahipleri dikkat: Yeni dönem başladı, bunu yapan 100 bin lira ceza ödeyecek!