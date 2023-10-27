Manisa'da hasadı başladı, taleplere yetişemiyor: Kilosu 200 TL!

Manisa'nın Alaşehir'in kırsal Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Recep –Sevim Kılıç çifti evlerinin bahçelerinde kurdukları sera ile cennet hurması ticareti yapıyor.

Kendi bahçelerinden topladıkları ve mahalle sakinlerinin bahçelerinden satın aldıkları cennet elmalarını topladıktan sonra soyan ve seraya asarak kurutan Kılıç çifti yurt içinde ve yurt dışına cennet hurması kurusu pazarlıyorlar.

"TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan üretici Recep Kılıç, "Denizci bir arkadaşımızın 2014 yılında, tatile geldiğinde balkonunda kuruttuğu, cennet elması kurularını arkadaşlarına götürmesiyle başlayan 'Kavaklıdere Cennet Hurması' serüveni, günümüzde bütün dünyanın tanıdığı bir meyve haline geldi. 2016 yılında iç pazarda pazarlamak üzere başladığımız cennet hurması satışlarına artık yetişemiyoruz. Geçen yıl Moskova’dan 15 -20 ton Kavaklıdere Cennet Hurması talebi aldık, ancak talepleri karşılayamadık" dedi.

"KİLOSU 200 TL"

Kılıç, "Çiftçilerimiz üzüm bağlarını söküp, cennet elması üretimine dönüyor. Çünkü cennet elması ekonomik olarak daha karlı. Geçen yıl 4 ton cennet elması kurusu üretimi yaptım. Bu yıl hedefimiz 6 tonu geçmek. Geçen yıl 7 TL’ye aldığımız cennet elmasının kilosu bu yıl 15 TL. Henüz piyasa açılmadı ama bu yıl cennet elması kurusunun fiyatı 200 TL civarında olacak" ifadelerini kullandı.

CENNET HURMASI

Cennet hurması, Diospyros kaki cinsinin bir meyvesidir. Japon hurması, Akdeniz hurması veya tatlı hurma olarak da bilinir. Cennet hurması, Çin ve Japonya'ya özgü bir meyvedir, ancak günümüzde dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir.

Cennet hurması, oval veya yuvarlak bir şekle sahiptir. Hamken sert ve sarıdır, ancak olgunlaştıkça yumuşak ve turuncu veya kırmızı bir renk alır. Cennet hurması, tatlı ve yumuşak bir tada sahiptir.

Cennet hurması, vitaminler, mineraller ve lif bakımından zengin bir besindir. A, C, E ve K vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir ve lif içerir.

Cennet hurmasının faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Bağışıklık sistemini güçlendirme: Cennet hurması, C vitamini bakımından zengindir, bu da bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini destekleme: Cennet hurması, lif bakımından zengindir, bu da sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur,

- Kalp sağlığını koruma: Cennet hurması, potasyum bakımından zengindir, bu da kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltma: Cennet hurması, antioksidanlar bakımından zengindir, bu da kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

CENNET HURMASI NASIL TÜKETİLİR?

Cennet hurması, çeşitli şekillerde tüketilebilir. En yaygın tüketim şekilleri arasında çiğ olarak yemek, meyve suyu yapmak veya tatlılarda kullanmak sayılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem