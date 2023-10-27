Düzce'de hasadı başladı, demir, lif ve mineral deposu: Kilosu 60 TL!

Düzce'de proje çerçevesinde 400 dönüm araziye ekilen siyah pirincin hasadına başlandı.

Demir, lif ve mineral deposu olarak bilinen siyah pirincin hasadına ilişkin İHA'ya konuşan Çiftçi Berkan Özdemir, "Tohumu ilk başta biz ıslarız. Daha sonra bu tohumları çuvala alıp çimlenmesini bekleriz. Tarlamızı hazırlamamızın ardından çimlenen tohumları ekmeye başlarız. Teknoloji de işin içine girince suyu dolduruyoruz tarlaya drone yardımı ile ekimini yapıyoruz. Dronlar daha sonra ilacımızı atıyor gübremizi atıyor. Hasat zamanına kadar başka bir şey yapmıyoruz. Hasat zamanı da biçer döverler geliyor. Ürünleri topluyor ve daha sonra fabrikalara götürüp kurutuyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİLOSU 60 TL"

Fındık'tan daha avatantajlı olduğu için pirinç diktiklerini belirten Özdemir, "Benim nazarımda pirinç daha avantajlı. Bana fındıktan daha kolay olduğu için avatajlı geliyor. Çamur ve su ile uğraşmayı seviyorum" diye konuştu. Öte yandan hasat edilip kurutulan pirinçlerin kilosu 55 ila 60 lira arasında değişiyor.

SİYAH PİRİNÇ

Siyah pirinç, Oryza sativa L. türünün çeşitli pirinç türleridir. Buğdaygiller familyasındandır. Genellikle yapışkan pirinçtir.

Siyah pirinç, kendine özgü siyah-mor rengini, güçlü antioksidan özelliklere sahip olan antosiyanin adı verilen bir pigmentten alır. Siyah pirinç, besleyici değeri yüksek bir besindir. Protein, lif, magnezyum, demir ve antosiyanin açısından zengindir.

Siyah pirincin faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Antioksidan aktivite: Siyah pirinç, yüksek antosiyanin içeriği nedeniyle güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltma: Siyah pirincin antioksidan aktivitesi, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kalp sağlığını koruma: Siyah pirinç, kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilecek magnezyum ve lif içerir,

- Diyabet riskini azaltma: Siyah pirinç, diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilecek magnezyum ve lif içerir,

- Bilişsel işlevi iyileştirme: Siyah pirincin antioksidan aktivitesi, bilişsel işlevi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

SİYAH PİRİNÇ NASIL TÜKETİLİR?

Siyah pirinç, çeşitli şekillerde tüketilebilir. En yaygın tüketim şekilleri arasında pilav, çorba, salata ve tatlı sayılabilir. Siyah pirinç, sağlıklı ve besleyici bir yemek seçeneğidir.

Kaynak: Gerçek Gündem