Nesli tükenmek üzere, Diyarbakır'da görüldü!

Diyarbakır'da nesli tükenmek üzere olan su samuru görüldü. Havuzdaki balıkları yerken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen su samuru, tekrar suya dalıp gözden kayboldu.

Son Güncelleme:
> <

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru, Diyarbakır'da havuzdaki balıkları yerken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde bot içerisinde bulunan balıkları yemeye çalışan su samuru, görüntülendiğini fark edince bir süre kendisini görüntüleyenleri izleyerek tekrar suya dalıp gözden kayboluyor.

"BALIKLARIMIZI YİYOR"

Havuzdaki balıkları yiyen su samurunu cep telefonu ile görüntüleyen Ferat Karagöz, "Dicle Nehri kıyısında çay bahçesi işletiyorum. Yıllardır Dicle Nehri'nde balık yakalarım. Bizim balık havuzumuz var. Bu su samurları havuzdaki balıkları yemeye geliyor. Yani alışmış sürekli balıklarımızı yiyor. Bu gelişinde fark ettim ve görüntüye aldım" dedi.

Nesli tükenmek üzere, Diyarbakır'da görüldü! - Resim : 1

SU SAMURU

Su samuru , sansargiller familyasından (Mustelidae) Etoburlar (Carnivora) takımına mensup, memeli bir hayvan cinsi. Su samurları, kısmen suda yaşayan veya tamamen suda yaşayan etçil hayvanlardır.

Dünyada var olan 13 su samuru türünün tamamı, balıklar ve omurgasızlarla beslenir. Bu sevimli canlılar, hem tatlı su ekosistemlerinde hem de deniz ekosistemlerinde yaşayabilirler.

Su samurlarının en belirgin özellikleri kısa bacakları, uzun ve kaslı kuyrukları, yuvarlak başları ve küçük kulaklarıdır. Ayrıca kalın ve su geçirmez kürkü sayesinde soğuk sularda rahatça hareket edebilirler.

Su samurları, mükemmel yüzücülerdir. Yüzgeç görevi gören uzun ve kaslı kuyrukları sayesinde suda hızla hareket edebilirler. Su samurlarının pençeleri ise balık avlamada çok işlerine yarar.

Su samurları, genellikle yalnız hayvanlardır. Ancak çiftleşme döneminde veya yavrularını büyütürken birlikte yaşayabilirler. Su samurları, oyuncu ve meraklı hayvanlardır. Birbirleriyle oynamayı ve çevrelerini keşfetmeyi çok severler.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Diyarbakır
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Adana yandı kavruldu, son 95 yılın rekoru kırıldı! Adana yandı kavruldu, son 95 yılın rekoru kırıldı!
Hakkari'de ortaya çıktı, Brezilya'ya benzetildi: Sürü halinde görüldü! Hakkari'de ortaya çıktı, Brezilya'ya benzetildi
Adana Portakal Çiçeği Karnavalı tüm coşkusuyla sürüyor Adana Portakal Çiçeği Karnavalı tüm coşkusuyla sürüyor
Dev fabrika leylekler için üretimi durdurdu! Dev fabrika leylekler için üretimi durdurdu!
Elazığ'da görüldü! Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor Elazığ'da görüldü! Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor
Isparta'da tarlayı bastılar, delik deşik ettiler: Ne yapacağını şaşırdı! Tarlayı bastılar, delik deşik ettiler!
Tatil bitti, akın akın geri dönüyorlar! Tatil bitti, akın akın geri dönüyorlar!
Sinop'ta teknenin önüne bir anda çıktılar, gözden kayboldular! Teknenin önüne bir anda çıktılar, gözden kayboldular!
Dünyanın 100. Türkiye'nin ise ilk, Manisa'da esrarengiz görüntü: Hayrete düşürdü! Dünyanın 100. Türkiye'nin ise ilk, Manisa'da esrarengiz görüntü
Nesli tükenmek üzere, Sinop'ta görüldü! Nesli tükenmek üzere, Sinop'ta görüldü
Yozgat'ta emekli oldu, farklı renk üretti: Siparişlere yetişemiyor, tanesi 20 TL! Farklı renk üretti: Siparişlere yetişemiyor
Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görüntülendi Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görüntülendi
ÇOK OKUNANLAR
Fırtına uyarısı geldi, okullar tatil edildi Fırtına uyarısı geldi, okullar tatil edildi
Son seçim anketinden AKP ve YRP'ye kötü haber: İşte partilerin oy oranları Son seçim anketinden AKP ve YRP'ye kötü haber
Fatih Altaylı'dan Soylu'ya sert cevap: Benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın "Benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın"
Merkez Bankası, 2024 Nisan ayı faiz kararını açıkladı: İkinci ara! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı