Nesli tükenmek üzere, Diyarbakır'da görüldü!

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru, Diyarbakır'da havuzdaki balıkları yerken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde bot içerisinde bulunan balıkları yemeye çalışan su samuru, görüntülendiğini fark edince bir süre kendisini görüntüleyenleri izleyerek tekrar suya dalıp gözden kayboluyor.

"BALIKLARIMIZI YİYOR"

Havuzdaki balıkları yiyen su samurunu cep telefonu ile görüntüleyen Ferat Karagöz, "Dicle Nehri kıyısında çay bahçesi işletiyorum. Yıllardır Dicle Nehri'nde balık yakalarım. Bizim balık havuzumuz var. Bu su samurları havuzdaki balıkları yemeye geliyor. Yani alışmış sürekli balıklarımızı yiyor. Bu gelişinde fark ettim ve görüntüye aldım" dedi.

SU SAMURU

Su samuru , sansargiller familyasından (Mustelidae) Etoburlar (Carnivora) takımına mensup, memeli bir hayvan cinsi. Su samurları, kısmen suda yaşayan veya tamamen suda yaşayan etçil hayvanlardır.

Dünyada var olan 13 su samuru türünün tamamı, balıklar ve omurgasızlarla beslenir. Bu sevimli canlılar, hem tatlı su ekosistemlerinde hem de deniz ekosistemlerinde yaşayabilirler.

Su samurlarının en belirgin özellikleri kısa bacakları, uzun ve kaslı kuyrukları, yuvarlak başları ve küçük kulaklarıdır. Ayrıca kalın ve su geçirmez kürkü sayesinde soğuk sularda rahatça hareket edebilirler.

Su samurları, mükemmel yüzücülerdir. Yüzgeç görevi gören uzun ve kaslı kuyrukları sayesinde suda hızla hareket edebilirler. Su samurlarının pençeleri ise balık avlamada çok işlerine yarar.

Su samurları, genellikle yalnız hayvanlardır. Ancak çiftleşme döneminde veya yavrularını büyütürken birlikte yaşayabilirler. Su samurları, oyuncu ve meraklı hayvanlardır. Birbirleriyle oynamayı ve çevrelerini keşfetmeyi çok severler.

Kaynak: Gerçek Gündem