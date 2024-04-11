Dünyanın 100. Türkiye'nin ise ilk, Manisa'da esrarengiz görüntü: Hayrete düşürdü!

Manisa'da 2012 yılında doğal sit alanı ilan edilen, dünyanın 100. Türkiye'nin ise ilk ve tek jeoparkı unvanına sahip bulunan Kula Peribacalarında insan yüzünü andıran doğal bir oluşum keşfedildi.

Salihli Fotoğraf Derneği ve Sille Sanat Sarayı üyesi, Uluslararası Fotoğraf Unvanına sahip, eğitimci ve fotoğrafçı Erdem Arif Yiğit, Kula Peribacalarında insan yüzüne benzeyen gizli yüzü fotoğrafladı. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada derecesi olan fotoğrafçı Erdem Arif Yiğit, fotoğraf çekimi için gittiği Kula peribacalarında, dron çekimi sırasında kaya oluşumları üzerindeki esrarengiz bir yüzü keşfetti.

"RAHATLIKLA FARK EDİLEBİLİYOR"

İnsan yüzü ikonunun Kula Peribacalarının tanıtımına büyük katkı sağlayabileceğini kaydeden Fotoğrafçı Erdem Arif Yiğit, "Yaklaşık 10 senedir amatör olarak fotoğraf işiyle uğraşıyorum. Hobi olarak yapıyorum. Manisa'mızın güzelliklerini fırsat buldukça fotoğraflamaya çalışıyorum. Bundan yaklaşık 2 hafta önce Kula Peribacalarını ziyaret ettim. Amacım Peribacalarını dron ile fotoğraflamaktı. Çekim esnasında kayalıklar üzerinde enteresan bir görüntü ile karşılaştım. Dronu biraz daha yaklaştırdığımda kayalıkların üzerinde insan yüzüne benzeyen bir ikon fark ettim. Gözleri, burnu, ağzı hatta dişleri, çok dikkatli bakıldığında sağ gözünde ağlama ifadesi çok rahatlıkla fark edilebiliyor" dedi.

"BU DOĞA HARİKASI"

"Doğada daha öncede buna benzer ikonlar görmüştüm ancak bunun daha farklı ve ilgi çekici olduğunu düşünüyorum" diyen Yiğit, "Kula Peribacalarının tanıtımına umarım katkı sağlar. Bu doğa harikası yeri görmeyenlerin mutlaka ziyaret etmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

KULA PERİBACALARI

Kula Peribacaları, bazen de Kuladokya olarak adlandırılır, Manisa ilinin Kula ilçesine bağlı Burgaz köyü yakınlarında bulunan doğal kaya oluşumlarıdır. Bunlar daha ünlü Kapadokya peri bacalarına benzer. Ancak daha küçük ölçeklidir.

Bu eşsiz sütunlar, milyonlarca yıllık volkanik kül, lav ve rüzgar erozyonu ile oluşmuştur. Daha yumuşak katmanlar aşınarak sert volkanik kayayı sütunlar halinde bırakmıştır.

Kula Peribacaları Tabiat Anıtı 37 hektarlık bir alanı kaplar ve renkli kaya oluşumları ile çarpıcı bir manzara sunar. Bölge, doğa fotoğrafçılığı, yürüyüş, piknik ve kaya tırmanışı için popüler bir yerdir.

Kaynak: Gerçek Gündem