Bilecik'te ata tohumundan elde edildi, ünlü tiyatrocu Uygur kardeşler hayran kaldı: Et yemekleri, çorbalar ve mezelerin vazgeçilmezi!

Ünlü oyuncu Nejat Uygur'un oğulları duayen tiyatro oyuncuları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, 'Çukurören Biberi'ne hayran kaldı.

Yaklaşık 150 yıllık bir ata tohumundan elde edilen ve Çukurören Köyünde yetişerek özel bir dizilim ile köy evlerinin duvarlarını süsleyen biberleri boyunlarına asarak biberin tanıtımına katkı sağladılar.

"HERKES BU LEZZETİ TATMALI"

İHA'nın aktardığı habere göre, Uygur kardeşler, aldıkları en güzel hediye olduğunu ve acısıyla meşhur olduğunu ve herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini belirtti.

ÇUKURÖREN BİBERİ

Çukurören biberi, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çukurören köyüne özgü bir acı biber türüdür. Uzun yıllardır yetiştirilen ve geleneksel yöntemlerle üretilen Çukurören biberi, 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili almıştır.

Çukurören biberi, orta büyüklükte, ince uzun ve sivri bir yapıya sahiptir. Rengi olgunlaştığında parlak kırmızıdır. Acılığı yüksek olup, Scoville ölçeğine göre 5.000 ila 10.000 Scoville birimine sahiptir.

Çukurören biberi, kurutularak pul biber haline getirilir. Pul biber, yemeklere lezzet ve renk katmak için kullanılır. Çukurören biberi, özellikle et yemekleri, çorbalar ve mezelerde tercih edilir.

Çukurören biberi, üretiminin geleneksel yöntemlerle yapılması ve yüksek acılığı nedeniyle, Türk mutfağının önemli bir lezzet unsurudur.

Çukurören biberi, köyde yaşayan yaklaşık 35 çiftçi tarafından 200 dekar alanda yetiştirilmektedir. Yıllık rekolte yaklaşık 500 tondur. Çukurören biberi, Türkiye'nin yanı sıra, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi ülkelere ihraç edilmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem