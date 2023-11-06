Bolu'da bahçede görüldü, ağaçların arkasına saklandı!

Bolu'nun Yeniçağa ilçesi Gölyüzü Mahallesi'nde vatandaşlar evin bahçesine giren ayının yiyecek aradığını gördü.

Bahçedeki ayıyı görenler hemen cep telefonu kamerasını açtı. Ağaçların arkasına saklanan ve paniğe neden olan ayı kameraya yansıdı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Bahçede bir süre dolaşan hayvan, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ise ilçenin sokaklarında yeniden ayı görülmüş ve vatandaşlar peşine düşmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem