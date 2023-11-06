Bolu'da bahçede görüldü, ağaçların arkasına saklandı!

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bahçeye giren ayı, ağaçların arkasına saklandı ve paniğe neden oldu. Vatandaşın evinin bahçesine giren ayı ise kameraya yansıdı.

> <

Bolu'nun Yeniçağa ilçesi Gölyüzü Mahallesi'nde vatandaşlar evin bahçesine giren ayının yiyecek aradığını gördü.

Bahçedeki ayıyı görenler hemen cep telefonu kamerasını açtı. Ağaçların arkasına saklanan ve paniğe neden olan ayı kameraya yansıdı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Bahçede bir süre dolaşan hayvan, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Bolu'da bahçede görüldü, ağaçların arkasına saklandı! - Resim : 1

DAHA ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ise ilçenin sokaklarında yeniden ayı görülmüş ve vatandaşlar peşine düşmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bolu

Benzer Videolar

Nevşehir'de hasadı başladı; tarlada 8, markette 18 TL: Kış boyu tazeliğini koruyor! Hasadı başladı; tarlada 8, markette 18 TL!
Hakkari'de topraktan bereket fışkırdı, mutfakların vazgeçilmezi: Ton ton topladılar! Topraktan bereket fışkırdı: Ton ton topladılar!
Manisa'da hasadı başladı, taleplere yetişemiyor: Kilosu 200 TL! Taleplere yetişemiyor: Kilosu 200 TL!
Düzce'de hasadı başladı, demir, lif ve mineral deposu: Kilosu 60 TL! Hasadı başladı, demir, lif ve mineral deposu
Bitlis'te yetiştirildi, dönüme 6 ton ürün verdi: Sofraların vazgeçilmezi! Dönüme 6 ton ürün verdi: Sofraların vazgeçilmezi!
Bitlis'te hasadına başlandı, dünyaca ünlü ve tam bir vitamin zengini: Kilosu 1000 TL! Dünyaca ünlü ve tam bir vitamin zengini
Tunceli'de görüntülendi, nesli tükenmek üzere! Tunceli'de görüntülendi, nesli tükenmek üzere!
Antalya'da domatesleri söktü, serasını dönüştürüp servete kondu: Kilosu 200 TL! Domatesleri söktü, serasını dönüştürdü: Kilosu 200 TL!
Kütahya'da hasadı başladı, üretici servete kondu: Tonu bin 855 TL! Hasadı başladı, üretici servete kondu!
Şanlıurfa'da ilk defa görüldü, büyük heyecana neden oldu! İlk defa görüldü, büyük heyecana neden oldu!
Bitlis'te doğal olarak üretiliyor, günlük olarak 2-3 yemek kaşığı tüketilmesi öneriliyor: Kansızlığı önlüyor ve tedavi ediyor! Doğal olarak üretiliyor, günlük olarak tüketilmesi öneriliyor
Sakarya'da tek tek elle toplanıyor, sapından yaprağına kadar değerli: Tarlada kilosu 10 TL! Elle toplanıyor, sapından yaprağına kadar değerli
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi: 5 bin lira emekli ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu! 5 bin lira emekli ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu!
Özgür Demirtaş'tan Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken paylaşım: Geçen hafta ne oldu? Demirtaş'tan Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken paylaşım
Anket sonuçları ortaya koydu, Ekrem İmamoğlu birinciliği göğüsledi! Ekrem İmamoğlu birinciliği göğüsledi!
Cem Garipoğlu'nun babasından savcılığa dilekçe! "Mezar açılsın" Cem Garipoğlu'nun babasından savcılığa dilekçe! "Mezar açılsın"
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ifadesi ortaya çıktı Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ifadesi ortaya çıktı