Bolu'da bahçede görüldü, ağaçların arkasına saklandı!
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bahçeye giren ayı, ağaçların arkasına saklandı ve paniğe neden oldu. Vatandaşın evinin bahçesine giren ayı ise kameraya yansıdı.
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesi Gölyüzü Mahallesi'nde vatandaşlar evin bahçesine giren ayının yiyecek aradığını gördü.
Bahçedeki ayıyı görenler hemen cep telefonu kamerasını açtı. Ağaçların arkasına saklanan ve paniğe neden olan ayı kameraya yansıdı.
GÖZDEN KAYBOLDU
Bahçede bir süre dolaşan hayvan, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
DAHA ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞTÜ
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ise ilçenin sokaklarında yeniden ayı görülmüş ve vatandaşlar peşine düşmüştü.
Kaynak: Gerçek Gündem