Bitlis'te 60 dönüm ekti, 180 ton hasatla, her yerden talep alarak aranılan ürün oldu: Tam bir C vitamini deposu!

Bitlis'in Ahlat ilçesi Kınalıkoç köyündeki 60 dönümlük tarım arazisini devletten aldığı fidan desteğiyle 5 yıl önce kapama elma bahçesine dönüştüren Harun Örken, bu yıl bahçesinden 180 ton elma hasadı gerçekleştirdi.

Elma üreticisi Harun Örken, yetiştirdikleri elmalara her yerden talep olduğunu söyledi.

"180 TON ÜRÜN SATIŞIMIZ OLDU"

İHA'ya açıklamada bulunan Örken, "60 dönüm arazi üzerinde 7 bin 500 ağaçtan oluşan bir elma bahçesi kurdum. Elma fidanlarımızın çeşitleri ana fidanımız scarlet, tozlayıcılarımız granny smith ve goldendir. Ağaçlarımız 5'inci yaşına girdi. Yaklaşık 4 yıldır verim almaya başladık. Her yıl aldığımız elma verimi arttı. Özellikle bu yıl çok güzel verim aldık. Elmalarımıza her yerden talep var. Son 3 yıldır Ağrı’da bir komisyoncuya satış yapıyoruz. Bu yıl 180 ton ürün satışımız oldu" dedi.

"PİYASANIN ARANILAN ÖZELLİKLERİNDE"

Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin de, "Elma üretiminde hem hasadın geç olmasından dolayı hem de kalite, kalibre, renk ve tat bakımından piyasanın aranılan özelliklerindeki bir elma çeşidini de üretmiş bulunmaktayız" dedi.

ELMA

Elma, gülgiller familyasından Malus cinsine ait bir meyve ağacı türüdür. Elma ağacı, Kuzey Yarımküre'nin ılıman bölgelerine özgüdür ve dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir.

Elma, besleyici değeri yüksek bir meyvedir. C vitamini, potasyum, lif ve antioksidanlar açısından zengindir. Elma, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kalp sağlığını korur.

İşte elmanın bazı sağlık faydaları:

- Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur: Elma, lif açısından zengin bir meyvedir. Lif, sindirim sistemini harekete geçirir ve kabızlık sorununu önler,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Elma, C vitamini açısından zengin bir meyvedir. C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlü bir şekilde çalışmasına yardımcı olur,

- Kalp sağlığını korur: Elma, potasyum açısından zengin bir meyvedir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur: Elma, pektin içerir. Pektin, kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur: Elma, antioksidanlar açısından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlarından korur. Serbest radikaller, kansere neden olabilecek zararlı bileşiklerdir.

Elma, taze olarak tüketilebildiği gibi, kurutularak, komposto ve reçel yapılarak da tüketilebilir. Elma, birçok farklı yemeğe de eklenebilir. Örneğin, elma salatalara, soslara, çorbalara ve tatlılara eklenebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem