Siirt'te hasadı başladı, tadı, aromasıyla dikkat çekiyor ve vitamin zengini: Kilosu 850 TL!

Siirt'in Pervari ilçesinde arılara müdahale edilmeden üretilen bal, birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor.

Türkiye'nin en önemli ballarından olan Pervari balı, tadı ve aromasıyla da dikkat çekiyor.

"KİLOSU 850 TL"

Bal hasadına ilişkin İHA'ya konuşan Cemal Tomris, "Osmanlı saray balı olarak adlandırılmaktadır. Özellikle Sultan Abdülhamit döneminde bu bal sürekli Pervari’den temin edilmekteydi. Karakovan kendine has özgü bir kovanda üretilen, arıya kesinlikle müdahalenin olmadığı ve arının doğa ile baş başa ürettiği muazzam bir lezzettir. Süzme balı baş aşağı ettiğiniz takdirde bal dökülmüyorsa, akışkan değilse ve yoğunluğu varsa bal orijinaldir. Petek balının ise çekim şekli ve ağızda hemen erimesi orijinalliği gösterir. Balın geçen yılki fiyatı 650 TL idi. Bu yıl ise 850 TL'den satışa sunulmaktadır. Ayrıca sağlık için de birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle de mide ülseri, astım, bronşit, koah ve kanser gibi hastalıklarda sıkça tüketilebilecek bir üründür" diye konuştu.

PERVARİ BALI

Siirt'in Pervari ilçesi, zengin florası ve arıcılık için elverişli iklim koşulları ile Türkiye'nin en önemli bal üretim merkezlerinden biridir.

Pervari balı, yöreye özgü üçgül, yonca, adaçayı, kekik, ballıbaba, peygamber çiçeği, geven, engerek otu, sığır dili, fiğ, kenger gibi çiçek ve bitkilerden elde edilmektedir. Bu çiçek ve bitkilerin farklı aromaları, Pervari balına kendine özgü bir lezzet ve aroma kazandırmaktadır.

Pervari balı, yüksek besin değerine sahiptir. A, B1, B2, B3, B6, C, E vitaminleri, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum gibi mineraller bakımından zengindir.

Pervari balının sağlığa birçok faydası olduğu bilinmektedir.

Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

- Antioksidan özelliği sayesinde, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önler,

- Antibakteriyel özelliği sayesinde, vücudu enfeksiyonlara karşı korur,

- Antiinflamatuar özelliği sayesinde, iltihaplanmayı azaltır,

- Kan şekeri seviyesini düzenler,

- Sindirim sistemini düzenler,

- Alerjileri azaltır,

- Cildin ve saçların sağlığını korur.

Pervari balı, doğal bir baldır. Üretim aşamasında herhangi bir katkı maddesi kullanılmamaktadır. Bu nedenle, sağlıklı beslenme için ideal bir besindir.

Pervari balı, Türkiye'nin en kaliteli ballarından biridir. Ülkemizde ve yurt dışında oldukça rağbet görmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem