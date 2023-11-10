Amasya'da ilk hasat başladı, piyasada yok satıyor: Kilosu 65 TL!

Amasya'da Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçen yıl oluşturulan atölyede öğrencilerin yetiştirdiği mantarlar piyasada yok satıyor.

İlk hasat sonrası öğrenciler 80 metrekare alandaki hasat sonunda 10 tondan fazla ürünün yetiştirerek 'Gökhöyük mantarı' markasıyla sebze haline sattı. Bu sezon yeniden üretime başlanırken mantarların kilosu 50 ile 65 TL arasında fiyatlarla satışa sunuluyor.

"PAZARLAMA DA SIKINTI YOK"

İHA'YA mantar hasadına ilişkin açıklamada bulunan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, "Mantarların kurutularak satışıyla ilgili çalışmamızda var. Pazarlama da sıkıntı yok" dedi.

MANTAR

Mantar, besin değeri yüksek ve çeşitli faydaları olan bir besindir. Mantarlar, protein, lif, vitamin ve mineraller açısından zengindir.

Mantarın faydalarından bazıları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Mantarlar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan beta-glukanlar adı verilen bir bileşik içerir. Beta-glukanlar, bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırmaya yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Mantarlar, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olur. Bazı araştırmalar, mantar tüketiminin kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir,

- Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur: Mantarlar, kolesterol düşürücü özelliklere sahip olan steroller adı verilen bir bileşik içerir. Sterollerin, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir,

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur: Mantarlar, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum bakımından zengindir. Potasyum, sodyumun etkisini nötralize etmeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini destekler: Mantarlar, sindirim sistemine faydalı olan lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Mantarlar, düşük kalorili ve besin değeri yüksek bir besindir. Bu nedenle, kilo vermeye yardımcı olabilir.

MANTAR NASIL TÜKETİLİR?

Mantarlar, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Mantarlar, yemeklerde, salatalarda, çorbalarda ve soslarda kullanılabilir. Mantarlar, ayrıca kurutularak veya konserve edilerek saklanabilir.

Mantar tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Mantarlar, zehirli türleri de olan bir besindir. Bu nedenle, mantar toplarken dikkatli olunmalıdır. Bilinmeyen türden mantarlar tüketilmemelidir.

Ayrıca, mantarlar, bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, mantar tüketmeden önce alerji testi yaptırılması önerilir.

Kaynak: Gerçek Gündem