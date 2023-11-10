Nesli tükenme tehlikesinde, Bursa'da görüntülendi!

Nesli tükenmekte olan su samuru Bursa'nın Gemlik ilçesi Kayalıkhane Mevkisi'nde görüldü.

Gece saatlerinde kayalıklara çıkan, daha sonra iskeleye bağlı teknelerin üzerinde gezen su samuru, gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

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Su samurunun teknedeki anları, vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

SU SAMURU

Su samuru, sansargiller familyasından, nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memelidir.

Su samurları, 50-100 cm uzunluğunda ve 10-20 kg ağırlığındadır. Tüyleri kahverengi veya siyaha çalan kahverengi renklidir. Kuyrukları, vücutlarının uzunluğunun yarısı kadardır ve yüzmelerinde yardımcı olur.

Su samurları, gerçek bir su hayvanıdır. Suda yavrular, suda uyur ve suda beslenir. Karaya seyrek çıkarlar.

Su samurları, balık, kurbağa, yengeç, ıstakoz gibi su canlılarıyla beslenir. Avlarını suda yakalarlar.

Su samurları, gececi hayvanlardır. Gündüzleri yuvalarında dinlenirler. Geceleri, avlanma için dışarı çıkarlar.

Su samurları, sosyal hayvanlardır. Genellikle tek başlarına veya çiftler halinde yaşarlar. Yuvalarını, su kenarlarındaki ağaç köklerine, kayaların altına veya kendileri kazdıkları çukurlara yaparlar.

Su samurları, nesli tükenmekte olan hayvanlardan biridir. Habitat kaybı, kirlilik ve avlanma gibi nedenlerle sayıları azalmaktadır.

Su samurlarının bazı özellikleri şunlardır:

- Suyun derinliklerine kolayca dalabilirler,

- Suda saatlerce yüzebilirler,

- Çok iyi yüzücü ve dalgıcıdırlar,

- Avlarını suda yakalamak için güçlü pençelerini ve tırnaklarını kullanırlar,

- Çok çevik ve hareketlidirler,

- Yuvalarını su kenarlarında yaparlar,

- Genellikle geceleri aktiftirler,

- Sosyal hayvanlardır,

- Nesli tükenmekte olan hayvanlardan biridir.

Kaynak: Gerçek Gündem