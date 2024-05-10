Bursa'da gece vakti sokak ortasında görüldü, gözden kayboldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta gezen bir tilki görüldü. Bir vatandaş tarafından görüntülen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'deki Mobilya Sitesi'nde bir tilki görüldü.

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, bir vatandaşın kamerasına yakalandı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Sokakta gezen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

TİLKİ

Tilkiler, genellikle kızıl tüylü uzun, kabarık kuyrukları ile karakterize edilir. Ancak, gri, siyah ve kahverengi gibi çeşitli renklerde de bulunabilirler. Tilkilerin ortalama yaşam süresi 10 ila 15 yıldır.

Tilkiler hem etçil hem de otçuldur ve çeşitli yiyecekler yerler. Küçük memeliler, kuşlar, sürüngenler, böcekler, meyveler ve sebzeler avlarlar. Tilkiler, yiyecek bulmakta oldukça fırsatçıdır ve hatta çöpçü olarak bilinirler.

Tilkiler, genellikle tek başlarına yaşayan yalnız hayvanlardır. Ancak, üreme mevsimi boyunca çiftler halinde veya küçük aile gruplarında yaşayabilirler. Tilkiler, bölgelerini diğer tilkilerden korumak için idrar ve dışkı kullanarak bölge işaretleme konusunda oldukça iyi bilinirler.

Kaynak: Gerçek Gündem

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