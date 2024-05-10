Nesli tükenmekte, Elazığ'da görüntülendi!

Elazığ'da nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan sarı benekli semenderler dere içerisinde görüntülendi.

Yağmurlardan sonra ortaya çıkan ve genellikle sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen benekli semender, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.

SARI BENEKLİ SEMENDER

Türkiye'ye özgü endemik bir semender türüdür. Kuyruklu kurbağalar (Caudata) takımının Salamandridae familyasına mensup olan bu semender, 14-19 cm uzunluğa kadar ulaşabilir.

Sarı benekli semenderin sırtı siyah renktedir ve üzerinde sarı benekler bulunur. Karnı ise sarımsı-gri renktedir. Gözleri iri ve siyah, kuyruğu ise gövdesinden biraz daha kısadır. Bacakları oldukça kısa ve ince olan bu semender, çevik bir şekilde hareket edebilir.

Dere kenarları, sulak alanlar ve mağaralar bu semenderlerin tercih ettiği habitatlar arasındadır.

Kaynak: Gerçek Gündem