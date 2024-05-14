Nesli tükenmek üzere, 9 yıl aranın ardından yeniden Bartın'da görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere olan su samuru, Bartın'da 9 yıl aranın ardından yeniden cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülendiğini fark eden su samuru, bir süre sonra gözden kayboldu.

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Bartın Irmağı'nın Çağlayan Piknik Alanı yakınlarında yürüyüş yapan Gürkan İşçan, ırmakta su samuru olduğunu fark etti.

Su samurunun ırmakta balık avladığını fark eden İşçan, su samurunun avladığı balığı yediği anları saniye saniye kayır altına aldı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Bir süre daha avlanan su samuru, daha sonra ise ırmağın denize döküldüğü kısma doğru hareket ederek gözden kayboldu.

Nesli tükenmek üzere, 9 yıl aranın ardından yeniden Bartın'da görüntülendi! - Resim : 1

"IRMAKTA AVLANDI"

Su samurunu görüntüleyen İşcan, "Su samuru önce ırmakta avlandı, sonra da avladığı balığı yedi. Bir süre sonra gözden kayboldu" dedi.

9 YIL ARADAN SONRA YENİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru 2015 yılında ilk kez cep telefonu ile bölgede görüntülenirken, sonraki 8 yılda her yıl bölgeye kurulan foto kapanlara yansımıştı. Su samuru, Bartın'da 9 yıl aradan sonra yeniden cep telefonu ile görüntülenmiş oldu.

SU SAMURU

Su samuru (Lutra), sansargiller familyasına ait bir memelidir. Tatlı ve tuzlu su habitatlarında yaşayabilen 13 su samuru türü vardır. Nehirler, göller, bataklıklar, denizler ve okyanuslar su samurlarının yaşam alanlarıdır. Uzun, yuvarlak ve kaslı bir gövdeye sahip olan su samurlarının ortalama uzunluğu 60 ila 120 cm arasındadır.

Su samurları balık ve omurgasızlarla beslenirler. Mükemmel yüzücü olan su samurlarının su altında uzun süre kalabilmelerini sağlayan perdeli ayakları vardır. Ayrıca kalın kürkü ve kuyruğu sayesinde soğuk sularda vücut ısısını koruyabilirler. Su samurları hem yalnız hem de grup halinde yaşayabilirler.

Su samurlarının en belirgin özellikleri:

- Uzun, yuvarlak ve kaslı gövde,
- Kısa bacaklar,
- Perdeli ayaklar,
- Uzun ve kalın kuyruk,
- Küçük kulak ve gözler,
- Kalın ve su geçirmez kürk.

Su samurları zeki ve oyuncu hayvanlar olarak bilinirler.

Kaynak: Gerçek Gündem

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