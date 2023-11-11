Valizini kapan akın akın geliyordu, bir anda hayalet yere dönüştü!

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl'de bu günlerde sessizlik hakim. Valizini kapıp akın akın gelinen Uzungöl'de, işletmelerin bir kısmı da kapalı durumda.

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Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl, yaz sezonunda on binlerce kişiyi ağırlarken sonbahar mevsiminin girmesiyle birlikte en sakin günlerini yaşıyor.

Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Uzungöl Birlik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz, önceki yıllara oranla bu yıl müşteri profilinin değiştiğini belirterek, "2023 sezonu bir önceki yıla oranla kısmen biraz daha zayıf olmasına rağmen iyi geçti" dedi.

"ESKİ HALİ DAHA GÜZELDİ"

Ziyaretçilerden Mehmet Kutlu Ay ise, "Allah bize her şeyi vermiş tabiatın güzelliğini vermiş. Çevre çok güzel insanlar da çok iyi. Buraya 4 yıl önce gelmiştim şimdi çok yapı var eski hali daha güzeldi. Biz tabiatı seviyoruz 55 yıldır yurt dışında kaldım çok ülke gezdim 5 kıtayı gezdim ülkem kadar güzel bir yer yok" ifadelerini kullandı.

Valizini kapan akın akın geliyordu, bir anda hayalet yere dönüştü! - Resim : 1

UZUNGÖL

Uzungöl, Yamaçlardan düşen kayaların, Haldizen deresinin önünü kapatmasıyla oluşmuştur.

Uzungöl, 1000 metre uzunluğunda, 500 metre genişliğinde ve 15 metre derinliğindedir. Deniz seviyesinden 1090 metre yüksekte yer almaktadır.

Uzungöl, doğal güzelliği ile ünlüdür. Etrafı yemyeşil ormanlarla çevrilidir. Kıyılarında ise çam, ladin ve kayın ağaçları yetişmektedir. Gölün çevresindeki ormanlar, zengin bitki ve hayvan çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır.

Uzungöl'de yapabileceğiniz aktiviteler arasında yürüyüş, kamp, balık tutma, tekne turu ve doğa yürüyüşü yer almaktadır.

Ancak son zamanlarda Uzungöl'ün yapılaşmaya açılması doğal güzellikleri tehdit etmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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