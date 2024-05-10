Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.