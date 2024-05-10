Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminini yayımladı. Ülke genelinde şiddetli sağanak beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca 29 ile de sarı kodlu uyarı yapıldı.

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Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

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Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Hava sıcaklığının yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor - Resim: 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor - Resim: 5

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor - Resim: 6

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

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Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor - Resim: 7

29 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü için 29 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

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Meteoroloji'den 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Adana, Kayseri, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Van ve Hakkâri

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