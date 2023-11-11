Balıkesir'de hasat edildi, ustası kırma zeytinin püf noktasını ve sırrını verdi: 3 hafta sonunda sofralara geliyor!

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırma zeytin hazırlanmasına başlandı.

Kırılan zeytinler su içine konurken, haftada bir suyu değiştiriliyor. İşyerinin önünde, bir marangozun yaptığı "hamarat" adı verilen tahtayla zeytin kıran Fatih Özkan, mevsimin ilk kırma zeytininin 3 hafta sonra sofralara geleceğini söyledi.

"FİYATI 70 İLE 100 TL ARASI"

İHA'ya konuşan üretici Fatih Özkan, "Fiyatlarımız geçen senenin 2 veya 3 katı civarında. Zeytinin kilogramı 70 lira ile 100 lira arasında değişiyor. Kırma zeytinler 70 lira, diğer yerli zeytinler 80 lira, Gemlik zeytini ise 90 liradan satılıyor" dedi.

KIRMA ZEYTİN

Kırma zeytin, henüz kararmamış sert yeşil zeytinlerden yapılan bir zeytin çeşididir.

Kırma zeytin, genellikle bir taşla kırılarak yapılır. Bu işlem, zeytinlerin çekirdeklerinin dışarı çıkmasını sağlar. Kırma zeytin, genellikle tuz ve su ile birlikte bir kavanozda saklanır. Tuzlu su, zeytinlerin bozulmasını önler ve zeytinlere kendine özgü lezzetini verir.

Kırma zeytin, lezzetli ve besleyici bir besindir. A, B1, B2, C vitaminleri ve kalsiyum, potasyum, fosfor, demir gibi mineraller bakımından zengindir.

Kırma zeytinin faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Kalp-damar sağlığını korur,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Bağırsak sağlığını korur,

- Enerji verir.

Kaynak: Gerçek Gündem