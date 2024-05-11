Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak, Sinan Ateş için 'kahpe' dedi, Ayhan Bora Kaplan'la fotoğrafı ortaya çıktı!

Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından "Konuşursam kimse rahat oturamaz" diyerek istifa edip yurtdışına giden, sonra Olcay Kılavuz tarafından ikna edilerek geri getirilen Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak'ın suç örgütü liderliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan'la çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşan gazeteci Erk Acarer, "Bazen saçmalıyor ya da çocuktur deyip geçmeyeceksin. Zira kimi zaman bir ipucu bize derin bağları gösterebilir… Savcılar göreve! Şaka be şaka… Anarşizm çok güzel. Arkana 3-5 kamu görevlisi partili olursa kendi kanununu kendin yaratabiliyorsun" dedi.

"KAHPENİN DİRİSİ YETMİYORMUŞ GİBİ..."

Öte yandan Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili tehditli bir mesaj paylaşmıştı.

Albayrak, "Kahpenin dirisi yetmiyormuş gibi bir de ölüsü başımıza dert oldu. Soba başında elinde tespihle racon pozları keserken kimse Sinancı değildi" demişti.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Sinan Ateş hayatını kaybetmişti.

Motosikleti Vedat Balkaya’nın kullandığı, cinayeti de Eray Özyağcı’nın işlediği tespit edilmişti.

DW Türkçe’nin aktardığına göre soruşturmada eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın özel kalem müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP’li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklandı. Bu arada Yıldırım ve Ülkü Ocakları Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konmuştu.

Öte yandan MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep de tutuklananlar arasında.

Olay tarihinde nöbetçi olduğu için cinayet soruşturmasına bakan savcı Ayhan Ay, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı gözaltına aldırmak istemesi üzerine izne çıkarılmıştı. Demirbaş, dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde saklanırken gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin soruşturmayı iki yıl dört ay sonra 29 Nisan’da tamamlamıştı.

22 kişiye ‘tasarlayarak öldürme’ suçu yöneltilen iddianamede cinayet sebebi de dahil olmak üzere birçok kritik bilgi yer almamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem