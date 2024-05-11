Bakan Tunç açıkladı: Ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklular için 'Anneler Günü' kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklular için alınan Anneler Günü kararını duyurdu.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, ''Anneler Günü'' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız" ifadelerini kullandı.