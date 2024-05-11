İşkenceye maruz kalan "Lokum" hayata tutundu!

İstanbul Çekmeköy’de işkenceye uğradıktan sonra yaralı halde bulunan köpeğe vatandaşlar ve belediye ekipleri sahip çıktı. 1 ay süren tedavileri sonrası vatandaşların “Lokum” ismini verdiği yaralı köpek Çekmeköy Belediyesi Crea Center yerleşkesine alınarak hayata yeniden tutundu.

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İşkenceye maruz kalan "Lokum" hayata tutundu!

İstanbul Çekmeköy Reşadiye Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından işkenceye maruz kalıp yaralanan sokak köpeğine vatandaşlar ve belediye ekipleri sahip çıktı.

Gözleri ve vücudunun çeşitli noktalarından yara alan köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) veterinerlik hizmetleri ekiplerinin 1 ay süren tedavisi sonrası hayata yeniden tutundu.

YENİ YUVASINA KAVUŞTU

Vatandaşların “Lokum” ismini verdiği ve bir süre kendi imkanlarıyla baktığı yaralı köpeğin yeni yuvasının adresi Çekmeköy Belediyesi Crea Center yerleşkesi oldu. Yerleşkede özenle bakılan Lokum, rehabilite ve tedavi sürecini belediye gönüllüleri ile birlikte sürdürüyor. Crea Center Çekmeköy yerleşkesinde hayvansever vatandaşların temin ettiği kulübesinde yaşamına devam eden Lokum’un tüm bakımları Çekmeköy Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

İşkenceye maruz kalan "Lokum" hayata tutundu! - Resim : 1

"ALDIĞIMIZ YERE BIRAKACAĞIZ"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Lokum köpeğimizi eziyet ederek doğaya bırakmışlardı. Daha sonra hayvanseverler bizlere teslim etti. Bizler de burada onun tedavisini yaparak tekrar bakıma aldık. Bugün de yaşamı için evi gelecek. Daha sonra tamamıyla iyileştikten sonra da aldığımız yere bırakacağız. Lokum bize emanet" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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