Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17