Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağışla birlikte sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı yağışlı hava ile birlikte 4 ila 6 derece azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre hava sıcaklığı yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak.
BİRÇOK YERDE FIRTINA BEKLENİYOR
Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 20
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.) 15
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24