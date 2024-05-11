Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağışla birlikte sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı yağışlı hava ile birlikte 4 ila 6 derece azalacak.

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Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Resim: 2

Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

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Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre hava sıcaklığı yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak.

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Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Resim: 4

BİRÇOK YERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Resim: 5

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

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Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Resim: 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

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Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Resim: 7

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

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Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Resim: 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.) 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

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