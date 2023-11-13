Denizli'de hasadında sona gelindi, tam bir 'C' vitamini zengini: Kilosu 13 TL!

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde devam eden ayva hasadında sona gelindi. Faydası saymakla bitmeyen ayva, tam bir 'C' vitamini zengini ve tarlada kilosu 13 TL'den alıcı buluyor.

Son Güncelleme:
> <

Türkiye'de tıbbi aromatik bitki ve meyve yetiştiriciliği üretiminde önemli yer sahibi olan Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde ayva hasadında sona gelindi.

Bu yılki üretim ve hasat sezonu hakkında İHA'ya açıklamalarda bulunan üretici Halil Dede, "Şükür bu sene de bereketli bir sezon oldu. 9 dekarlık bir alanda üretim yapıyorum ve bu sene ürünümü 13 TL’den sattım. Ziraat mühendisimiz, Tarım İlçe Müdürlüğümüz ve Tarım Bakanlığımız ile beraber çalışıyoruz. Onların verdikleri desteklerden faydalanıyoruz. İnşallah hasadımız bereketli olur" dedi.

AYVA

Ayva, gülgiller familyasından Prunus cinsinden bir meyvedir. Türkiye'de en çok Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilir.

Denizli'de hasadında sona gelindi, tam bir 'C' vitamini zengini: Kilosu 13 TL! - Resim : 1

Ayva, yuvarlak veya oval şekilli, sarı, yeşil veya kırmızı renklerde olabilir. Meyvenin eti sert ve lifli, tadı ise buruktur.

Ayva, C vitamini, potasyum ve lif açısından zengin bir meyvedir. Antioksidan özelliklere sahiptir ve bağışıklık sistemini destekler. Ayrıca, sindirim sistemini düzenlemeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

Ayva, taze olarak tüketilebildiği gibi, kurutularak, reçel, marmelat, komposto, hoşaf, tatlı ve turta yapımında da kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Denizli
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Balıkesir'de hasat edildi, ustası kırma zeytinin püf noktasını ve sırrını verdi: 3 hafta sonunda sofralara geliyor! Ustası kırma zeytinin püf noktasını ve sırrını verdi
Balıkesir'de hasadı başladı, faydası saymakla bitmiyor ve besin bakımından zengin: Tam bir vitamin deposu! Faydası saymakla bitmiyor ve besin bakımından zengin
Valizini kapan akın akın geliyordu, bir anda hayalet yere dönüştü! Bir anda hayalet yere dönüştü!
Ordu'da hobi için ekildi, servet dağıttı: Kilosu 20 TL ve şehre 100 milyon TL kazandırdı! Hobi için ekildi, servet dağıttı!
Şanlıurfa'da hasadı başladı, topraktan bereket fışkırdı: Protein zengini ve kas sistemini destekliyor! Topraktan bereket fışkırdı: Kas sistemini destekliyor
Adana'da bir zamanlar çöpe atılıyordu, şimdilerde talep patlaması yaşadı: Fiyatı 120 TL! Bir zamanlar çöpe atılıyordu, şimdilerde talep patlaması yaşadı: Fiyatı 120 TL!
Karabük'te hasadı yapıldı, mutfakların vazgeçilmezi: Tam bir C vitamini zengini! Mutfakların vazgeçilmezi: Tam bir C vitamini zengini!
Afyonkarahisar'da ikinci dönem hasadı başladı, eken servete kondu: Kilosu diğerlerinden farklı ve tarlada 9 TL! İkinci dönem hasadı başladı, eken servete kondu
Amasya'da ilk hasat başladı, piyasada yok satıyor: Kilosu 65 TL! İlk hasat başladı, piyasada yok satıyor
Nesli tükenme tehlikesinde, Bursa'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde, Bursa'da görüntülendi!
Antalya'da üreticinin yüzünü güldüren hasat başladı, 2 dönüm alandan 12 ton ürün alındı ve pazar sıkıntısı yok: Dehidrasyonu önlüyor! Pazar sıkıntısı yok: Dehidrasyonu önlüyor!
Siirt'te hasadı başladı, tadı, aromasıyla dikkat çekiyor ve vitamin zengini: Kilosu 850 TL! Tadı, aromasıyla dikkat çekiyor ve vitamin zengini
ÇOK OKUNANLAR
Gözler onlara çevrilmişti: Özlem-Tayyar Öz çifti dolandırıcılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu Özlem-Tayyar Öz çifti dolandırıcılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu
MASAK raporunun detayları ortaya çıktı: Para akışı böyle sağlanmış! MASAK raporunun detayları ortaya çıktı
Emeklinin çilesi bitmiyor: Şimdi de 5 bin TL ikramiye kazığı! Şimdi de 5 bin TL ikramiye kazığı!
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru nasıl patlamadı? Dolar kuru nasıl patlamadı?
Özgür Demirtaş bu sözlerle uyardı: "Beni seviyorsanız bunlardan uzak durun" Özgür Demirtaş bu sözlerle uyardı: "Beni seviyorsanız bunlardan uzak durun"