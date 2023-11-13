Denizli'de hasadında sona gelindi, tam bir 'C' vitamini zengini: Kilosu 13 TL!

Türkiye'de tıbbi aromatik bitki ve meyve yetiştiriciliği üretiminde önemli yer sahibi olan Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde ayva hasadında sona gelindi.

Bu yılki üretim ve hasat sezonu hakkında İHA'ya açıklamalarda bulunan üretici Halil Dede, "Şükür bu sene de bereketli bir sezon oldu. 9 dekarlık bir alanda üretim yapıyorum ve bu sene ürünümü 13 TL’den sattım. Ziraat mühendisimiz, Tarım İlçe Müdürlüğümüz ve Tarım Bakanlığımız ile beraber çalışıyoruz. Onların verdikleri desteklerden faydalanıyoruz. İnşallah hasadımız bereketli olur" dedi.

AYVA

Ayva, gülgiller familyasından Prunus cinsinden bir meyvedir. Türkiye'de en çok Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilir.

Ayva, yuvarlak veya oval şekilli, sarı, yeşil veya kırmızı renklerde olabilir. Meyvenin eti sert ve lifli, tadı ise buruktur.

Ayva, C vitamini, potasyum ve lif açısından zengin bir meyvedir. Antioksidan özelliklere sahiptir ve bağışıklık sistemini destekler. Ayrıca, sindirim sistemini düzenlemeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

Ayva, taze olarak tüketilebildiği gibi, kurutularak, reçel, marmelat, komposto, hoşaf, tatlı ve turta yapımında da kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem