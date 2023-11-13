Ordu'da hobi için ekildi, servet dağıttı: Kilosu 20 TL ve şehre 100 milyon TL kazandırdı!

Türkiye'nin 'coğrafi işaret belgeli' ilk kivisi olan Ordu kivisinde hasat devam ediyor.

Geçen yıllarda il genelinde yaklaşık 9 bin ton kivi üretimi yapılırken, hava şartları, hastalıklar ve zararlılar nedeniyle bu yıl rekolte 5 bin, 5 bin 500 tona geriledi. Buna rağmen, büyük kısmı yurt dışına ihraç edilen kivinin Ordu ili ekonomisine yaklaşık 100 milyon TL katkı sunması hedefleniyor.

"KİLOSU 20 TL"

Hasata ilişkin İHA'ya konuşan Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, "Kivi, bu yıl 20 TL'den satılıyor. Bugün 5 bin ton kivi olsa, peşin satıldığında 100 milyon TL civarında bir girdi sağlıyor. Bu da küçümsenemeyecek bir rakam. Alıcılar da zaten peşin ödeme yapıyor. Onun için kivi oldukça karlı" dedi.

KİVİ

Kivi, Actinidia cinsinden, tırmanıcı bir bitkiden elde edilen meyvenin adıdır. Ana vatanı Çin olan kivi, günümüzde dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir.

Kivi, oval şekilli, yeşil renkli bir meyvedir. Meyvenin kabuğu tüylüdür ve meyvenin eti sulu ve yumuşaktır. Kivinin tadı, olgunlaştığında muz gibidir.

Kivi, C vitamini, potasyum ve lif açısından zengin bir meyvedir. Ayrıca, K vitamini, E vitamini ve folat gibi vitaminler ve mineraller de içerir.

Kivi, sağlığa faydaları şu şekilde sıralanabilir:

- C vitamini içeriği bakımından yüksek olduğu için, bağışıklık sistemini güçlendirir,

- K vitamini içeriği bakımından yüksek olduğu için, kemik sağlığını destekler,

- Lif içeriği bakımından yüksek olduğu için, sindirim sistemini düzenler,

- Antioksidan içeriği bakımından yüksek olduğu için, hücrelerin hasar görmesini önlemeye yardımcı olur.

Kivi, taze olarak tüketilebildiği gibi, meyve suyu, smoothie, salata, tatlı ve turta yapımında da kullanılır.

Kivi, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, kivi tüketmeden önce alerji testi yaptırılması önerilir.

Kivi, kalori değeri düşük bir besin olduğundan, aşırı tüketilmesinde sakınca yoktur. Günlük tüketim miktarı, 1-2 adet kividen fazla olmamalıdır.

Kivi, aşağıdaki sağlık sorunlarına iyi geldiği düşünülmektedir:

* Bağışıklık sistemini güçlendirir,

* Kemik sağlığını destekler,

* Sindirim sistemini düzenler,

* Antioksidan içeriği sayesinde hücrelerin hasar görmesini önlemeye yardımcı olur,

* Kalp sağlığını korur,

* Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

* Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur,

* Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur,

* Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem