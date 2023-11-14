Bolu'da doğal olarak yetişiyor, yoğun ilgi görüyor ve para kazandırıyor: Tam bir protein ve vitamin zengini!

Bolu'da kurulan pazar alanında tezgah açan 57 yaşındaki Sabriye Cihat, ormandan topladığı mantarları satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Bolulu vatandaşların en çok tercih ettiği mantarlar arasında bulunan kanlıca mantarı kilosu 150 liradan rağbet görüyor.

"KENDİM TOPLUYORUM"

İHA'ya mantarları ormanlardan kendisinin topladığını dile getiren Sabriye Cihat, "Mantarları kendim topluyorum. At yaylası bölgesinden topluyorum. 57 yaşındayım. Mantarları ormandan toplamak zor oluyor ama ekmek de kolayla kazanılmıyor" dedi.

KANLICA MANTARI

Kanlıca mantarı, Russulaceae familyasından Lactarius salmonicolor, Lactarius deliciosus ve Lactarius deterrimus mantarlarına Türkiye'de verilen isimdir. Bunun yanında çam mantarı ve Melki mantarı, çintar olarak da bilinirler.

Kanlıca mantarı, sonbahar aylarında, özellikle çam ormanlarında yetişir. Yuvarlak veya oval bir şapkaya sahiptir. Şapka rengi, açık sarıdan koyu turuncuya kadar değişebilir. Etli ve sulu bir yapıya sahiptir. Sapı kısa ve kalındır. Kesildiğinde sütlü bir sıvı salgılar. Bu sıvı, rengi nedeniyle kanlıca mantarına adını vermiştir.

Kanlıca mantarı, lezzetli ve besleyici bir mantardır. Protein, vitamin ve mineral açısından zengindir. Yağda kızartmak, ızgara yapmak veya haşlamak suretiyle tüketilebilir.

Kanlıca mantarı, Türkiye'de özellikle Kastamonu ve Bolu illerinde yaygın olarak bulunur. Bu illerde kanlıca mantarı, önemli bir ekonomik gelir kaynağıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem