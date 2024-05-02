Otomobil satışlarında yeni dönem! Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Düzenleme yolda...

Otomotiv sektöründe yaşanan stokçuluk ve fiyat artışları son dönemde tüketicilerin tepkisine neden oldu. Taşıt piyasasındaki fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için yeni düzenleme yolda. Bu bağlamda, Ticaret Bakanlığı yeni düzenlemelerle sektördeki dengesizliklere ve tüketicilerin mağduriyetine çözüm getirmeyi hedefliyor.