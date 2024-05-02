Ümit Özlale ile Serap Belovacıklı evlilik hazırlığında

Sözcü TV’nin ekran yüzü Serap Belovacıklı ile İYİ Parti’nin yeni A takımında yer alan İzmir milletvekili Ümit Özlale evliliğe hazırlanıyor.

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Ümit Özlale ile Serap Belovacıklı evlilik hazırlığında

31 Mart yerel seçimlerde İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etmiş ancak Müsavat Dervişoğlu'nun Genel Başkan seçilmesiyle, İYİ Parti GİK'te yer almıştı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, 1 Mayıs tarihli yazısında Belovacıklı ile Özlale'nin temmuz ayında evleneceklerini yazdı.

Pehlivan evlilik haberini, "Prof. Ümit Özlale’yi tam da İstanbul’da yeni bir eve taşınma telaşındayken aradım. Zira, İYİ Parti’nin kurmaylarından olmasının yanı sıra hayatında önemli bir değişikliğe de gidiyor; evleniyor. Özlale, Sözcü TV’nin ekran yüzlerinden olan meslektaşımız Serap Belovacıklı ile hayatını birleştiriyor. Öğrendim ki ağırlıklı olarak İstanbul’da yaşayacak çiftin nikâhı temmuz ayında kıyılacak." ifadeleriyle duyurdu.

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