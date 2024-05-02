Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı sel fotoğrafı kendi dönemine ait çıktı

Ankara'nın önceki belediye başkanlarından Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı hedef alma girişimi sosyal medyada gündem oldu. Gökçek'in Yavaş'ı suçlayarak paylaştığı sel fotoğrafı kendi dönemine ait çıktı

Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı sel fotoğrafı kendi dönemine ait çıktı

Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Ankara'nın geçmiş belediye başkanlarından Melih Gökçek, başkenti vuran sağanak yağışı fırsat bilerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef gösterdi.

Yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık alay konusu olan Gökçek, yine hedefi tutturamadı. Gökçek bir sel fotoğrafını "06-T-3311 nolu taksinin şöförü telefon açarak Mansur Yavaş’dan sıcak çorba siparişinde bulundu… Şöför arkadaş bizi arayarak twitterdan da aracı olmamızı istedi…kırmadık… merak etme çorba yolda…” yazdı.

Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı sel fotoğrafı kendi dönemine ait çıktı - Resim : 1

Ancak fotoğrafın Melih Gökçek'in başkan olduğu döneme ait olduğu ortaya çıktı.

Bu paylaşımın üzerine Gökçek yine alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın 2018 yılına ait olduğunu o dönem atılmış bir tweetle kanıtladı.

Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı sel fotoğrafı kendi dönemine ait çıktı - Resim : 2

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