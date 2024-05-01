TBMM'de yeni Anayasa mesaisi sürüyor: Numan Kurtulmuş yarın 3 siyasi parti ile görüşecek

Yeni Anayasa için görüşmeler dün başladı. Bu kapsamda ilk olarak CHP grubunu ziyaret eden Numan Kurtulmuş, yarın 3 siyasi partiye ziyaret gerçekleştirecek.

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TBMM'de yeni Anayasa mesaisi sürüyor: Numan Kurtulmuş yarın 3 siyasi parti ile görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni Anayasa turlarına başladı. Yeni Anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Kurtulmuş, Mecliste grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor.

Kurtulmuş, yarın ilk olarak DEM Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek, ardından Saadet Partisi ve İYİ Parti Grubu yöneticileriyle bir araya gelerek yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni Anayasa için ilk ziyareti CHP lideri Özgür Özel'e yaptıMeclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni Anayasa için ilk ziyareti CHP lideri Özgür Özel'e yaptıSiyaset

İlk ziyareti saat 12.00'da DEM Parti'ye gerçekleştirecek olan Kurtulmuş, ikinci görüşmeyi saat 13.00'da Saadet Partisi ile yapacak.

Kurtulmuş son olarak saat 14.00'da ise İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

Ziyaretlerin ardından siyasi partiler arasında anayasa yapımına yönelik usul ve esasların belirlenmesine yönelik istişareler gerçekleştirilecek.

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