TBMM'de yeni Anayasa mesaisi sürüyor: Numan Kurtulmuş yarın 3 siyasi parti ile görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni Anayasa turlarına başladı. Yeni Anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Kurtulmuş, Mecliste grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor.

Kurtulmuş, yarın ilk olarak DEM Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek, ardından Saadet Partisi ve İYİ Parti Grubu yöneticileriyle bir araya gelerek yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

İlk ziyareti saat 12.00'da DEM Parti'ye gerçekleştirecek olan Kurtulmuş, ikinci görüşmeyi saat 13.00'da Saadet Partisi ile yapacak.

Kurtulmuş son olarak saat 14.00'da ise İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

Ziyaretlerin ardından siyasi partiler arasında anayasa yapımına yönelik usul ve esasların belirlenmesine yönelik istişareler gerçekleştirilecek.