Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni Anayasa için ilk ziyareti CHP lideri Özgür Özel'e yaptı

Yeni Anayasa tartışmaları sürerken, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partileri ziyaret maratonu resmen başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i yeni Anayasa görüşmeleri kapsamında ziyaret etti.

Meclis Başkanı'nın bugün grup toplantısını yapan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi bekleniyor.

Kurtulmuş, planlanan takvim içinde diğer parti gruplarını da ziyaret edecek.

Ziyaretlerin ardından siyasi partiler arasında anayasa yapımına yönelik usul ve esasların belirlenmesine yönelik istişareler gerçekleştirilecek.

İKİLİ KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmelerin ardından açıklama yaptı.

Kurtulmuş’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Anayasa yapım sürecine ilişkin görüşleri aldım. Anayasa'nın içeriğine dair konuşmadık, usul konuştuk. Bu Meclis anayasa yapma gücüne sahiptir. Verimli bir görüşme oldu. Diğer parti genel başkanlarını da ziyaret edeceğim"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz 31 Mart seçimlerinden birinci parti olarak çıkmış ve sorumluluğun bilincinde olan bir partiyiz. Siyaset halkın gündemine duyarsız olamaz.

Bugün insanların yoksulluk gibi, açılık gibi üst düzeyde beklentiler varken, yeni bir Anayasa beklentisi taleplerinin neresindedir. Onu bir tartmak lazım. Prensip olarak ben partinin genel başkanı olsam da partinin kurullarında değerlendirmeden doğrudan bir cevap vermeyi CHP’nin olmazsa olmaz demokrasi anlayışına uygun görmem.

Sayın Başkanın bugün yaptığı değerlendirmeleri başta MYK’mız olmak üzere yetkili organlarla değerlendireceğiz. Sayın Başkana da söylemek isterim, başkana da söyledim: Bir şeyin yenisini teklif ediyorsak, örneğin yeni bir elbise alalım. Giyeceksek alalım. Giymemek üzere alınır mı?

Biz Anayasaya uyacaksak değiştirelim. En iyisini yapalım sonra uymayalım. Geçen sefer de iyisini yaptınız. Bu sözümün başkana ait olmadığını herkes bilsin. Geçen sefer de en iyisi yapıldı, ama uyulmadı. Uyulmuyor. Mevcut Anayasaya tam uyum beklemek hakkımızdır. Bu konudaki hassasiyetlerimizi ilettik."