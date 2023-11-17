Adıyaman'da kaldırımda ortaya çıktı, itfaiye ekipleri harekete geçti!

Adıyaman merkez Erdem Caddesi'nde bulunan kaldırımda yürüyen vatandaşlar, kaldırım üzerinde yılan fark etti. Paniğe neden olan yılan, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

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Adıyaman'ın kent merkezinde kaldırım üzerinde görülen yılan, paniğe neden oldu.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı yaptıkları çalışmalar neticesinde yakalayarak kafese koydu.

UZAK BİR ALANA BIRAKILACAK

Yakalanan yılan yerleşim alanına uzak bir alana bırakılmak üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

Adıyaman'da kaldırımda ortaya çıktı, itfaiye ekipleri harekete geçti! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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