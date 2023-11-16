Batman'da görüntülendi, nesli tükenmek üzere!

Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan benekli Anadolu semenderi Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde görüntülendi.

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Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde Anadolu semenderi olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan "sarı benekli semender" görüldü.

Cep telefonuyla semenderi fotoğraflayan İslam Söğüt, benekli semenderi tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.

ANADOLU SEMENDERİ

Anadolu semenderi (Salamandra infraimmaculata), Salamandridae familyasından, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Irak ve İran'da yaşayan, 3 alt türü bulunan bir semender türüdür. Eskiden Avrupa lekeli semenderi (Salamandra salamandra) türünün alt türü olarak sınıflandırılıyordu ve lekeli semender adı artık bu tür için de kullanılmaktadır.

Batman'da görüntülendi, nesli tükenmek üzere! - Resim : 1

Anadolu semenderi, 14-19 cm uzunluğunda, siyah renkli bir semenderdir. Vücudunun üzerinde, sarı veya portakal kırmızısı benekler bulunur. Karın taraf siyahımsı gri olup, orta kısımda kuyruk altına kadar uzanan portakal kırmızısı boyuna şerit bulunur.

Anadolu semenderi, orman açıklıkları, su kenarları, taşlık ve kayalık alanlarda yaşar. Geceleri aktiftir ve böcekler, solucanlar ve diğer küçük omurgasızlarla beslenir.

Anadolu semenderi, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir türdür. Yaşam alanlarının tahrip olması ve kirlenmesi, bu türün neslinin tükenmesine neden olmaktadır.

Anadolu semenderi, Türkiye'nin endemik bir türüdür. Bu nedenle, bu türün korunması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Anadolu semenderi, aşağıdaki tehditlerle karşı karşıyadır:

- Yaşam alanlarının tahrip edilmesi: Anadolu semenderi, orman açıklıkları, su kenarları, taşlık ve kayalık alanlarda yaşar. Bu alanların tahrip edilmesi, bu türün yaşam alanlarını daraltmaktadır,

- Kirlilik: Anadolu semenderi, böcekler, solucanlar ve diğer küçük omurgasızlarla beslenir. Bu canlıların yaşadığı ortamların kirlenmesi, bu türün besin kaynaklarına ulaşmasını zorlaştırmaktadır,

- Avlanma: Anadolu semenderi, bazı bölgelerde avlanma amacıyla toplanmaktadır. Bu durum, bu türün neslinin tükenmesine neden olmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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