Kastamonu'da Türkiye'nin keşfedilmemiş eşsiz doğal güzelliği, burada her şey iç içe: Masalsı görüntüler sizleri bekliyor!

Batı Karadeniz’de sonbaharın son günlerinde doğada yeşilin yerine sarı ve turuncu tonlar hakim olmaya başladı.

Kastamonu sınırlarında yer alan ve Türkiye’nin tek "Pan Parks" (Korunan Alan Sertifikalandırma Sistemi) sertifikalı Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Küre Dağları'ndaki Ersizlerdere Tabiat Parkı da sonbaharda rengarenk oldu.

GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Ahşap köy evleri, sessizliği ve doğal yaşamıyla dikkati çeken Ersizlerdere Tabiat Parkı, yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunuyor.

"DOĞASI ÇOK GÜZEL"

Kastamonu'ya gezmeye gelen ve İHA'ya konuşan Satiye Sezer, "Manzarayı tarif edemiyorum. Bakıp kaldık, nutkumuz tutuldu. Biz Balıkesir’de yaşıyoruz. Bir ağaca, bir dala hasret yaşıyoruz. Büyük büyük binaların içerisindeyiz. Buradaki insanlarında çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Doğası çok güzel. Halkı da doğayı çok güzel korumuş. Tebrik ediyorum, doğaya tamamen saygı gösterilmiş. Bir ananın sesini duymuşlar, tabiat ananın çağrısını dinlemişler. Buradaki halk ona göre hareket etmiş. Tabiat anayı üzmemiş, kırmamışlar, bölgenin korunmasından bu belli oluyor. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

KÜRE DAĞLARI

Küre Dağları, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile öne çıkmaktadır. Dağlarda, çam, kayın, meşe, köknar, ladin, ardıç gibi ağaç türleri ile birçok farklı bitki türü bulunmaktadır. Ayrıca, Küre Dağları, yaban keçisi, kurt, ayı, geyik, tilki, vaşak, karaca, tavşan, sincap gibi birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapmaktadır.

Küre Dağları, turizm açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Dağlarda, doğa yürüyüşü, kampçılık, bisiklet turu, rafting, kayak, tırmanış gibi çeşitli outdoor aktiviteleri yapılabilmektedir. Ayrıca, Küre Dağları'nda, İnözü Kanyonu, Pınarbaşı Şelalesi, Küre Kanyonu, Araç Çayı Kanyonu gibi doğal güzellikler bulunmaktadır.

Küre Dağları'nın önemli özellikleri şunlardır:

- Zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı: Küre Dağları, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile öne çıkmaktadır. Dağlarda, çam, kayın, meşe, köknar, ladin, ardıç gibi ağaç türleri ile birçok farklı bitki türü bulunmaktadır. Ayrıca, Küre Dağları, yaban keçisi, kurt, ayı, geyik, tilki, vaşak, karaca, tavşan, sincap gibi birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapmaktadır,

- Doğa turizmi potansiyeli: Küre Dağları, doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Dağlarda, doğa yürüyüşü, kampçılık, bisiklet turu, rafting, kayak, tırmanış gibi çeşitli outdoor aktiviteleri yapılabilmektedir. Ayrıca, Küre Dağları'nda, İnözü Kanyonu, Pınarbaşı Şelalesi, Küre Kanyonu, Araç Çayı Kanyonu gibi doğal güzellikler bulunmaktadır,

- Tarihi ve kültürel önemi: Küre Dağları, tarihi ve kültürel öneme de sahiptir. Dağlarda, birçok tarihi ve kültürel eser bulunmaktadır. Ayrıca, Küre Dağları, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Küre Dağları, doğal ve kültürel zenginlikleri ile Türkiye'nin önemli doğal ve kültürel miras alanlarından biridir.

Kaynak: Gerçek Gündem