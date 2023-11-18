Amasya'da yetiştiriliyor, bu inekler tam bir süt makinesi: Sütünün protein değeri çok yüksek!

Amasya'da yetiştirilen jersey ırkı inekler, ürettiği bol ve birinci sırada gelen kaliteli sütü nedeniyle ‘süt makinesi’ olarak adlandırılıyor.

Jersey ırkı inekler, sütünün yağ oranı yüzde 5 civarında ve proteini çok yüksek olan jersey ırkının cüsse olarak daha küçük görünmesine rağmen diğer ırklara göre yemi az tükettiği halde çok miktarda süt verimi sağlıyor.

"SÜT MAKİNESİ' DİYEBİLİRİZ

Jersey ırkı ineklerin yetiştirilme sürecine ilişkin İHA'ya konuşan Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, "Laktasyonda 6 bin litreye kadar süt vermektedir. İşletmemizde günlük ortalama süt verimleri 22 litre. Bunlara ‘süt makinesi’ diyebiliriz. Çünkü bu inekler yediği yemi en çok süte çeviren bir ırk" dedi.

JERSEY İNEK

Jersey inekleri, sütçü bir sığır ırkıdır. Anavatanı, İngiltere ve Fransa arasında yer alan Jersey Adaları'dır. Jersey inekleri, küçük cüsseleri, açık kahverengi veya krem ​​rengi kürkleri ve siyah burunlarıyla tanınır.

Jersey inekleri, yüksek süt verimi ve süt kalitesi ile bilinir. Sütleri, yüksek yağ ve protein içeriği ile karakterize edilir. Jersey inekleri, tereyağı ve peynir üretimi için idealdir.

Jersey inekleri, dayanıklı ve sağlıklı hayvanlardır. Düşük bakım maliyetleri ve uysal yapıları ile yetiştiriciler arasında popülerdirler.

Sütün faydaları arasında bazıları şöyledir:

- Kemik sağlığını destekler: Süt, kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum ve fosforun iyi bir kaynağıdır. Kalsiyum, kemiklerin güçlenmesine ve kırılmadan korunmasına yardımcı olur. Fosfor ise kemiklerin yapısal bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur,

- Kas sağlığını destekler: Süt, proteinin iyi bir kaynağıdır. Protein, kasların büyümesi ve onarımı için gereklidir,

- Diş sağlığını destekler: Süt, kalsiyum ve fosforun iyi bir kaynağıdır. Kalsiyum, dişlerin güçlenmesine ve çürüklerden korunmasına yardımcı olur. Fosfor ise dişlerin yapısal bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini destekler: Süt, B vitaminlerinin iyi bir kaynağıdır. B vitaminleri, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gereklidir,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Süt, proteinin iyi bir kaynağıdır. Protein, tokluk hissini artırmaya yardımcı olur ve kilo vermeye yardımcı olabilir,

- Sindirim sağlığını destekler: Süt, kalsiyum ve lifin iyi bir kaynağıdır. Kalsiyum, sindirim sisteminin düzgün çalışması için gereklidir. Lif ise sindirim sistemini desteklemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur,

- Cilt sağlığını destekler: Süt, A vitamininin iyi bir kaynağıdır. A vitamini, cildin sağlığını korumak için gereklidir.

Kaynak: Gerçek Gündem