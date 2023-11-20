Balıkesir'de üretildi, tadıyla ve adıyla büyük ilgi gördü: Soğuk hava zincirine ihtiyaç duymuyor, uzun yıllar saklanıyor!

Balıkesir’in Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde üretilen peynir nefaseti, lezzeti ve adıyla dikkatleri çekiyor. Tadıyla ve adıyla büyük ilgi gören 'Kirli Hanım Peyniri', soğuk hava zincirine ihtiyaç duymadan uzun yıllar saklanabiliyor ve eskidikçe değerli hale geliyor.

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Norveç'te düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri'nde Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Balıkesir’in Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde üretilen 'Kirli Hanım Peyniri', bronz madalya alarak önemli bir başarıya ulaştı.

Soğuk hava zincirine ihtiyaç duymadan uzun yıllar saklanabilen ve eskidikçe değerli hale gelen Kirli Hanım Peyniri’ni yıllar sonra tekrar aslına uygun olarak üreten Mehmet Özgü Manisalı, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Kirli Hanım Peyniri unutulmaya yüz tutmuş Türk peynirlerinden bir tanesidir. Körfezin, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık bölgesinde yapılan peynirlerindendir. Uzun yıllar bekletilebilen, buzdolabının kullanılmadığı zamanlarda üretilmiş, kirli, hanımımın peyniri anlamına gelen bir peynirdir. Uzun süre yıllandırılabilen, nefaseti, tadı, lezzeti diğer peynirlere göre biraz daha farklı olan bir peynirimizdir" dedi.

KİRLİ HANIM PEYNİRİ

Kirli Hanım Peyniri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde üretilen bir peynir çeşididir. Yöresel bir peynir olan Kirli Hanım Peyniri, oldukça sert ve kuru bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, çok ince dilimler halinde kesilerek veya rendelenerek tüketilmesi önerilir.

Balıkesir'de üretildi, tadıyla ve adıyla büyük ilgi gördü: Soğuk hava zincirine ihtiyaç duymuyor, uzun yıllar saklanıyor! - Resim : 1

Kirli Hanım Peyniri, yapımında oldukça az miktarda süt kullanılan bir peynirdir. Bu nedenle, peynir oldukça yoğun bir lezzete sahiptir. Peynirin yapımında kullanılan süt, genellikle koyun sütüdür. Ancak, keçi sütü veya inek sütü de kullanılabilir.

Kirli Hanım Peyniri, yapımında oldukça basit bir yöntem kullanılır. Süt, peynir mayası ile mayalandıktan sonra, kalıplara dökülür. Peynirler, kalıplarda yaklaşık 24 saat bekletilir. Bu sürenin sonunda, peynirler kalıplardan çıkarılır ve tuzlanır. Peynirler, tuzlandıktan sonra, ahşap zeminli kafeslerde kurumaya bırakılır. Peynirler, yaklaşık 30 gün boyunca kurutulur.

Kirli Hanım Peyniri, oldukça uzun süre dayanabilen bir peynirdir. Bu nedenle, eskitilerek de tüketilebilir. Eskitilmiş Kirli Hanım Peyniri, daha yoğun bir lezzete sahiptir.

Kirli Hanım Peyniri, genellikle kahvaltılarda tüketilir. Ancak, salatalar, mezeler ve tatlılara da eklenebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Balıkesir Ayvalık
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