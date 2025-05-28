Ulaşımda Flaş Değişiklik: Yarından İtibaren Artık Sadece Böyle Ödenecek
Kocaeli’de toplu taşımada devrim gibi uygulama başlıyor. "Gittiğin Kadar Öde" sistemiyle yolcular yarından itibaren artık sadece gittikleri mesafe kadar ücret ödeyecek. Fazla ücret karta iade edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada yolcu dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. "Gittiğin Kadar Öde" sistemiyle hizmet vermeye başlayan Hat 41K, dört ilçeyi birbirine bağlayan kesintisiz bir güzergahta çalışıyor. Yeni sistem sayesinde yolcular yalnızca kullandıkları mesafe kadar ödeme yapıyor, bu da daha ekonomik bir seyahat imkanı sunuyor.
ARTIK ÖDENECEK ÜCRET MESAFEYE GÖRE HESAPLANACAK
Toplamda yaklaşık 40 kilometre uzunluğundaki Hat 41K, gidişte 35, dönüşte ise 40 durağa sahip. Güzergah, 10 farklı bölgeye ayrılmış durumda ve her bölge içinde çeşitli duraklar bulunuyor. Bu sayede yolcunun ödeyeceği ücret, bindiği ve indiği duraklar arasındaki mesafeye göre hesaplanıyor.
YENİ SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Yolcular otobüse binerken Kocaelikartlarını araç içindeki cihaza okutarak giriş yapıyor. Bu esnada en uzun mesafe için azami ücret geçici olarak karttan bloke ediliyor. Yolculuk sona erdiğinde, iniş durağında bulunan ücret iade cihazına kart tekrar okutuluyor ve sadece kat edilen mesafenin ücreti kesiliyor. Geriye kalan tutar, otomatik olarak karta iade ediliyor.
AKTARMA AVANTAJI VE KOLAY ULAŞIM
Hat 41K ile yalnızca ilçeler arasında değil, ilçe içi ring hatlara da kolay erişim sağlanabiliyor. Ayrıca Umuttepe ve Kocaeli Şehir Hastanesi gibi önemli lokasyonlara aktarmasız ulaşım imkanı sunuluyor. İlçe içinden bu merkezlere yapılacak yolculuklarda, 41K hattından ücretsiz aktarma yapılabiliyor.
VATANDAŞTAN TAM NOT ALDI
Kocaeli’nin Körfez, Kartepe ve diğer iki ilçe arasında kesintisiz ulaşım sağlayan Hat 41K, 18 metrelik körüklü otobüsleriyle hem konforlu hem ekonomik bir seyahat sunuyor. Yeni sistem sayesinde vatandaşlar sadece kullandıkları kadar ödeme yapıyor, bu da maliyetleri önemli ölçüde düşürüyor. Kent trafiğini rahatlatan sistem, vatandaş tarafından büyük beğeni topladı.
ULAŞIMDA HEM TEKNOLOJİ HEM TASARRUF
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu yenilikçi uygulama, hem şehir içi ulaşımda tasarruf sağlıyor hem de modern bir toplu taşıma deneyimi sunuyor. "Gittiğin Kadar Öde" sistemi, geleceğin şehir ulaşımı modellerine şimdiden örnek olacak nitelikte.