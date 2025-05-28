Ulaşımda Flaş Değişiklik: Yarından İtibaren Artık Sadece Böyle Ödenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada yolcu dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. "Gittiğin Kadar Öde" sistemiyle hizmet vermeye başlayan Hat 41K, dört ilçeyi birbirine bağlayan kesintisiz bir güzergahta çalışıyor. Yeni sistem sayesinde yolcular yalnızca kullandıkları mesafe kadar ödeme yapıyor, bu da daha ekonomik bir seyahat imkanı sunuyor.

ARTIK ÖDENECEK ÜCRET MESAFEYE GÖRE HESAPLANACAK

Toplamda yaklaşık 40 kilometre uzunluğundaki Hat 41K, gidişte 35, dönüşte ise 40 durağa sahip. Güzergah, 10 farklı bölgeye ayrılmış durumda ve her bölge içinde çeşitli duraklar bulunuyor. Bu sayede yolcunun ödeyeceği ücret, bindiği ve indiği duraklar arasındaki mesafeye göre hesaplanıyor.