Balıkesir'de aralıksız hasat sürüyor: Hülya Avşar'ın videosu talebi patlattı, en çok aranan ve istenen oldu!

Hülya Avşar'ın Balıkesir Ayvalık'taki yazlığında zeytin kırdığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu paylaşım sonrasında kırma zeytine ilgi ve talep arttı.

Coğrafi işaretli Edremit yeşil çizik zeytinlerinin üretimleri devam ederken, İHA'ya konuşan zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara, "Kırma zeytin, sezon olması ve Hülya Avşar hanımın da videosu çok ilgi gördüğü için bugünlerde en çok aranan ve istenen zeytin türü kırma oldu" dedi.

KIRMA ZEYTİN

Kırma zeytin, yeşil zeytinlerin çekirdeklerinin etrafındaki etli kısmın bir kısmının kırılarak salamuraya yatırılmasıyla yapılan bir zeytin çeşididir. Bu işlem, zeytinin acısının daha hızlı çıkmasına yardımcı olur. Kırma zeytinler, genellikle sofralık olarak tüketilir.

Kırma zeytin yapımı için öncelikle yeşil zeytinler yıkanır ve temizlenir. Ardından, çekirdeklerinin etrafındaki etli kısmın bir kısmı, çekirdeğe zarar vermeden kırılır. Kırılan zeytinler, bir leğene alınır ve üzerine bol su eklenir. Bu şekilde, zeytinlerin acısının çıkması için bekletilir.

Zeytinlerin acısının çıkması için, her gün suyu değiştirilir. Bu işlem, zeytinin cinsine ve boyutuna göre 10-15 gün sürebilir. Zeytinlerin acısının çıktığından emin olunduktan sonra, salamurası hazırlanır. Salamura için, 1 litre suya 1 yemek kaşığı kaya tuzu ve 1 tatlı kaşığı limon tuzu eklenir. Hazırlanan salamura, zeytinlerin üzerine dökülür ve kavanoz veya bidonlara doldurulur.

Kırma zeytinler, salamura içinde en az 1 ay bekletilmelidir. Bu sürenin sonunda, zeytinler tüketime hazır hale gelir.

Kırma zeytin, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösterir. Ayrıca, kalp sağlığını korumaya, kolesterol seviyesini düşürmeye, bağırsak sağlığını korumaya, kemik sağlığını korumaya ve vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur.

Kırma zeytin, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde oldukça besleyici bir besindir. Kırma zeytinin içeriğinde A, B1, B2, B3, B6, C, E vitaminleri ve demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor gibi mineraller bulunur.

Kırma zeytinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

- Kansere karşı koruyucu etki gösterir,

- Kolesterol seviyesini düşürür,

- Kalp sağlığını korur,

- Kabızlık problemine iyi gelir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kırma zeytin, sofralık olarak tüketilebileceği gibi, salata, meze ve yemeklerde de kullanılabilir.

Kırma zeytin yapımının püf noktaları şu şekilde sıralanabilir:

* Zeytinlerin taze ve kaliteli olmasına dikkat edilmelidir,

* Zeytinlerin çekirdeklerinin etrafındaki etli kısmın çok fazla kırılmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde, zeytinler dağılabilir,

* Zeytinlerin acısının çıkması için, suyun her gün değiştirilmesi gerekir,

* Salamura için kullanılan suyun kaynamış soğumuş olması gerekir,

* Salamuradaki tuz oranı, zeytinin cinsine göre ayarlanabilir.

Kırma zeytin, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ülkemizde özellikle Hatay ve Gaziantep gibi illerde yaygın olarak tüketilir.

Kaynak: Gerçek Gündem