Sürücüler dikkat: Bunu yapmak zorunlu, cezası 2568 TL!

Mevsimin kış olması, havaların soğuması, kar ve yağışların artması, don ve buzlanmalar, karlı ve kaygan yollar kazaları da beraberinde getiriyor. Kazaların önüne geçmek adına mevzuat gereği kış lastiği takmak ticari araçlarda zorunlu ve kurala uymayan araçların sürücülerine 2568 TL ceza kesiliyor.

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1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2024'e kadar devam edecek olan kış lastiği uygulaması yine Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayacak ancak İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, sadece İstanbul'da 25 Kasım'da başlayacaktır.

Bu kapsamda Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapılarak sürücülere bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca sürücülere, takip mesafesini kış şartları sebebiyle daha uzun tutmaları, hız limitlerine uymaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemerlerini takılı bulundurmaları hususlarında bilgilendirme yapıldı.

CEZASI 2568 TL

Kış lastiği uygulamasına ilişkin İHA'ya açıklamada bulunan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, "Kurala uymayan araçların sürücülerine 2 bin 568 TL ceza kesilecektir. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı kapsamında 1 Ocak 2024 itibarıyla yeniden güncellenecektir. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor" dedi.

Sürücüler dikkat: Bunu yapmak zorunlu, cezası 2568 TL! - Resim : 1

KIŞ LASTİĞİ

Kış lastiği, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha iyi çekiş ve yol tutuşu sağlayan bir lastik türüdür. Kış lastikleri, yaz lastiklerinden daha yumuşak bir bileşikten yapılır ve daha derin bir sırt desenine sahiptir. Bu, kışın daha düşük sıcaklıklarda esnekliğini kaybetmemesini ve kar ve buz üzerinde daha iyi bir tutuş sağlamasını sağlar.

Kış lastiklerinin bazı faydaları şunlardır:

- Daha iyi çekiş ve yol tutuşu sağlar: Kış lastikleri, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha iyi çekiş ve yol tutuşu sağlar. Bu, özellikle virajlarda ve frenlemede güvenliği artırır,

- Daha kısa fren mesafesi sağlar: Kış lastikleri, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha kısa fren mesafesi sağlar. Bu, kaza riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Daha az yakıt tüketimi sağlar: Kış lastikleri, kar, buz ve ıslak yol koşullarında daha az yakıt tüketimi sağlar. Bu, aracın yakıt verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Kış lastiklerinin bazı dezavantajları şunlardır:

* Yaz lastiğinden daha pahalıdır: Kış lastikleri, yaz lastiklerinden daha pahalıdır,

* Daha fazla gürültü yapar: Kış lastikleri, yaz lastiklerinden daha fazla gürültü yapar,

* Yaz aylarında daha az verimlidir: Kış lastikleri, yaz aylarında daha az verimlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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