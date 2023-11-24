Samsun'da mucize için 30 milyon dolar, faydası saymakla bitmiyor: Beyni destekliyor ve hafızayı uçuruyor!

Samsun'da 30 milyon dolara mal olacak ve tam kapasite faaliyete geçtiğinde endüstriyel kenevir işleme ve tekstil triko bölümlerinde 600'ün üzerinde kişinin istihdam edileceği fabrikada kenevirden üretilen bazı ürünler de katılımcılara tanıtıldı.

Keneviro Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Balkuv, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kenevir çok önemli, mucize bir bitki. Dünyanın ve ülkemizin tekrar ekosisteminin toparlamasında, tekrardan normale dönmesinde çok katkı sağlayabilecek bir bitki. Oksijen deposu ve inanılmaz oksijen veren, toprağı çok sağlıklı besleyen çok önemli bir bitki" dedi.

KENEVİR

Kenevir, Cannabaceae familyasına ait tek yıllık, çift çenekli ve otsu bir bitki cinsidir. Bitkiler 50 cm'den 3 m'ye kadar büyüyebilmektedir. Cinsin gövde kısmı dik ve içi boş olup üzerleri dikenimsi tüylerden dolayı pürtüklüdür. Bitki cinsi eşeylidir ve bitkiler erkek ve dişi olmak üzere ikiye ayrılır.

Kenevir, tarih boyunca çeşitli amaçlarla kullanılmış bir bitkidir. Bitkinin saplarında bulunan lifler, iplik, dokuma ve kumaş yapımında, hamurlu kısmı ise kâğıt yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca, kenevirden yağ, kozmetik, ilaç ve hayvan yemi gibi ürünler de üretilmektedir.

KENEVİR TOHUMLARI NASIL TÜKETİLİR?

Kenevir tohumları, yüksek protein ve sağlıklı yağ içeriğine sahip bir besin maddesidir. Kenevir tohumları, çiğ olarak tüketilebilir, tohumdan elde edilen yağlar kullanılabilir veya un haline getirilerek çeşitli gıda ürünlerinde kullanılabilir.

Ayrıca kenevir tohumları, içerdiği Omega 3 ile beyni destekliyor ve hafızayı uçuruyor.

Kenevirin kullanım alanları:

- Tekstil: Kenevir lifleri, en eski ve en dayanıklı lifler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, keten ve pamuktan sonra en çok kullanılan üçüncü lif türüdür. Kenevir liflerinden yapılan kumaşlar, güçlü, dayanıklı ve nefes alabilen özelliklere sahiptir. Bu nedenle, iş elbiseleri, askeri giysiler, spor giysiler ve ev tekstil ürünleri gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır,

- Kâğıt: Kenevir hamurlu, kâğıt yapımında kullanılan en eski ham maddelerden biridir. Bu nedenle, kenevirden yapılan kâğıt, yüksek kalitede ve dayanıklıdır. Ayrıca, kenevir kâğıdı, çevre dostu bir üründür. Çünkü, kenevir yetiştirmek için çok fazla su ve gübre gerekmez,

- Yağ: Kenevir tohumlarından elde edilen kenevir yağı, yüksek kaliteli bir bitkisel yağdır. Bu yağ, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri açısından zengindir. Ayrıca, kenevir yağı, protein, lif ve vitaminler de içerir. Kenevir yağı, salatalarda, soslarda, yemeklerde ve kozmetik ürünlerde kullanılmaktadır,

- Kozmetik: Kenevir tohumlarından elde edilen kenevir yağı, cilt ve saç bakımında kullanılan popüler bir üründür. Bu yağ, cilt için nemlendirici ve besleyici özelliklere sahiptir. Ayrıca, saçların sağlıklı uzamasına ve güçlenmesine yardımcı olur,

- İlaç: Kenevir, çeşitli tıbbi amaçlar için kullanılan bir bitkidir. Kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, ağrı, iltihap, kabızlık, mide bulantısı ve kanser gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır,

- Hayvan yemi: Kenevir tohumları, yüksek protein ve lif içeriği sayesinde hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Bu tohumlar, özellikle tavuk, balık ve domuz gibi hayvanların beslenmesinde tercih edilmektedir.

Kenevir, çevre dostu bir bitkidir. Kenevir, çok fazla su ve gübre gerektirmeden yetiştirilebilen bir bitkidir. Ayrıca, kenevir, toprağı azot bakımından zenginleştirerek toprağın verimliliğini artırmaktadır. Bu nedenle, kenevir, sürdürülebilir bir tarım için önemli bir bitkidir.

Kenevir, Türkiye'de de yetiştirilmektedir. Türkiye, kenevir üretiminde dünyada 10. sırada yer almaktadır. Türkiye'de kenevir, genellikle tekstil ve kâğıt sanayisinde kullanılmaktadır. Ayrıca, kenevirden elde edilen kenevir yağı, kozmetik ve ilaç sanayisinde de kullanılmaktadır.

Kenevir, çok yönlü bir bitkidir. Bu bitki, çeşitli amaçlarla kullanılabilen ve çevre dostu bir üründür. Kenevirin kullanımı, günümüzde giderek artmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem