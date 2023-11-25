Ankara'da duyulmamış hasat, fabrikalar çiftçiye ekmeleri için yalvardı ve binlerce ton tarlaya yığıldı: Tonu 1855 TL!

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbey köyünde çiftçilik yapan Faruk Akışık ve Süleyman Acar ise hasadını yaptıkları pancarları dağ gibi biriktirdi.

İHA'ya hasada ilişkin konuşan çiftçi Faruk Işık, "Burada aşağı yukarı bin tondan fazla pancar var. Bu bir tarlanın mahsulü. Bunun gibi daha görmediğiniz birçok tarlada bunun gibi pancar var. Tarlada olan pancarlarımız da var. Daha pancar sökülmeyen bölgelerimiz var" dedi.

"FABRİKALAR YALVARIYORDU"

Ziraatle uğraşan Süleyman Ercan ise, "Geçtiğimiz yıl şeker pancarı kimse ekmediği için fabrikalar, köy kahvehanelere kadar gelip her çiftçiye bire bir yalvarıyordu. Şimdi ise ektik" ifadelerini kullandı.

TONU 1855 TL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu açıklamıştı. Söz konusu fiyata kota tamamlama priminin dahil olduğu belirtildi.

ŞEKER PANCARI

Şeker pancarının anavatanı Avrupa'dır. 18. yüzyılda Avrupa'da yaygın olarak yetiştirilmeye başlanmıştır. 19. yüzyılda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde de şeker pancarı üretimine başlanmıştır.

Şeker pancarı, dünyanın en önemli şeker kaynaklarından biridir. Dünya şeker üretiminin yaklaşık %30'u şeker pancarından elde edilmektedir. Türkiye'de de şeker üretiminde şeker pancarı kullanılmaktadır.

Şeker pancarı, iklimi ılıman olan bölgelerde yetiştirilir. Şeker pancarı için en uygun toprak tipi, tınlı ve killi topraklardır. Şeker pancarı, bol su isteyen bir bitkidir.

Şeker pancarının yetiştirilmesi, tarla hazırlığı, ekim, gübreleme, sulama, çapalama, ot kontrolü ve hasat olmak üzere başlıca altı aşamadan oluşur.

Tarla hazırlığı, şeker pancarı ekiminden önce yapılır. Tarla, sürülerek düzleştirilir ve yabancı otlardan temizlenir.

Ekim, şeker pancarı yetiştiriciliğinde en önemli aşamalardan biridir. Şeker pancarı, mart-nisan aylarında ekilir. Ekim, elle veya makine ile yapılabilir.

Gübreleme, şeker pancarı yetiştiriciliğinde önemli bir unsurdur. Şeker pancarı, azot, fosfor ve potasyum gibi besin maddelerine ihtiyaç duyar. Şeker pancarı, ekim öncesi, ekimden sonra ve hasat öncesinde gübrelenir.

Sulama, şeker pancarı yetiştiriciliğinde önemli bir unsurdur. Şeker pancarı, bol su isteyen bir bitkidir. Şeker pancarı, özellikle çiçeklenme döneminde bol sulanmalıdır.

Çapalama, şeker pancarı yetiştiriciliğinde önemli bir işlemdir. Çapalama, topraktaki havalanmayı ve suyun topraktan daha iyi emilmesini sağlar. Çapalama, şeker pancarı ekiminden sonra iki kez yapılır.

Ot kontrolü, şeker pancarı yetiştiriciliğinde önemli bir işlemdir. Şeker pancarı, yabancı otlarla rekabet edemez. Bu nedenle, şeker pancarı tarlalarında yabancı ot kontrolü yapılmalıdır.

Hasat, şeker pancarı yetiştiriciliğinde son aşamadır. Şeker pancarı, ekiminden yaklaşık 10 ay sonra hasat edilir. Hasat, elle veya makine ile yapılabilir.

Şeker pancarı, şeker üretiminin yanı sıra, hayvan yemi, alkol üretimi ve gübre yapımında da kullanılır.

Şeker pancarının faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Şeker pancarı, zengin bir lif kaynağıdır. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,

- Şeker pancarı, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur,

- Şeker pancarı, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, hücrelerin hasar görmesini önleyerek kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

Şeker pancarı, kalorisi düşük bir besindir. 100 gram şeker pancarı, yaklaşık 40 kalori içerir. Bu nedenle, diyet yapanlar için de uygun bir besindir.

Kaynak: Gerçek Gündem