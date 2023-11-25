Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Maliyeti 400 TL, zararı 30 bin TL!

Kış aylarında araçlarda donma olaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte sürücüler kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Soğuk havalarda araçların vazgeçilmez takviyesi olarak bilenen maliyeti 400 TL antifrizi almaktan kaçanları ise 30 bin TL'lik zarar bekliyor.

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Elazığ Sanayiciler Sitesi'nde faaliyet gösteren araç bakım ustası Erhan Ulukaya, araçların mutlaka kışlık bakımlarının yapılması gerektiğini yapılmadığı taktirde daha fazla masrafla karşılaşacaklarının altını çizdi.

İHA'ya konuşan Ulukaya, "Gördüğümüz kadarıyla antifriz değiştirmeyen araçlarda önemli derecede maliyet çıkıyor. Hava şartları gece eksi derecelere düşüyor. Aracın içerisinde normal su olduğu zaman donma yapıyor bu da ister istemez motor içerisinde su dolaşan yerlere, zarar veriyor" dedi.

"30 BİN TL MASRAF"

"Maliyeti 400 lira olan antifriz değişimini yapmadıkları taktirde aracın motor üst kapağı sökülüyor hortumlarda çürüme oluyor ekstra olarak LPG’li araçlarda hortumlarda çatlaklar meydana geliyor" diyen Ulukaya, "Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman antifriz yaz kış demeden aracın içerisinde olması gerekiyor. 400 liralık masraftan kaçıyorlar ama daha fazla maliyete neden oluyor. 400 liralık antifrizden kaçmaları demek minimum üst kapağın sökülmesine neden oluyor bu da el emeğiyle beraber 25-30 bin lirayı buluyor" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Maliyeti 400 TL, zararı 30 bin TL! - Resim : 1

ANTİFRİZ

Antifriz, otomobillerin motor soğutma sistemlerinde kullanılan bir sıvıdır. Suyun donma noktasını düşürür ve kaynama noktasını yükseltir. Bu sayede motorun aşırı ısınmasını önler. Antifriz ayrıca, korozyon önleyici maddeler içerir ve bu da motor parçalarının korunmasına yardımcı olur.

Antifriz, genellikle etilen glikol veya propilen glikol gibi bir alkol ve su karışımından oluşur. Bu alkoller, suyun donma noktasını düşürür ve kaynama noktasını yükseltir. Antifriz ayrıca, korozyon önleyici maddeler, köpük önleyici maddeler ve boya maddeleri içerebilir.

Antifriz, otomobilin radyatörüne konulur. Radyatör, motorun ısısını havaya aktaran bir ısı eşanjörüdür. Antifriz, radyatör içinde dolaşır ve motorun ısısını emer. Bu ısı, daha sonra havaya aktarılır ve motor soğutulur.

Antifriz, her yıl veya her iki yılda bir değiştirilmelidir. Antifriz, zamanla bozulur ve etkinliğini kaybeder. Bu nedenle, antifrizin düzenli olarak değiştirilmesi gerekir.

Antifrizin bozulduğuna dair işaretler arasında şunlar yer alır:

- Antifrizin rengi değişmiştir,
- Antifrizin kokusu değişmiştir,
- Antifrizde tortu oluşmuştur.

Antifriz, zehirli bir maddedir.

Bu nedenle, antifrizle temas halinde aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

* Antifriz cilde temas ederse, sabun ve su ile iyice yıkanmalıdır,
* Antifriz göze temas ederse, gözler bol su ile yıkanmalıdır,
* Antifriz yutulursa, hemen tıbbi yardım aranmalıdır.

Antifriz, otomobiller için çok önemli bir sıvıdır. Antifrizin düzenli olarak değiştirilmesi, motorun korunmasına ve aşırı ısınmasının önlenmesine yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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