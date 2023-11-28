Gaziantep'te yapılıyor, damaklarda eşsiz tat bırakıyor: Kış boyunca 1 kaşığı bile doğal ilaç!

Gaziantep'te soğuk havaların gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlara karşı etkili olan şiveydiz doğal antibiyotik olma özelliğiyle yöre halkının kış aylarında tükettiği vazgeçilmez yemekler arasında yer alıyor.

"Doğal antibiyotik olduğu için herkesin rahatlıkla tüketebileceğini ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiğini" İHA'ya aktaran Ünlü Şef Doğa Çitçi, "Şiveydiz doğal antibiyotiktir. İçerisinde sarımsak ve soğan olduğu için gribal enfeksiyonlara iyi geliyor. Gelen misafirlerimizde kış aylarının gelmesiyle talep etmeye başlıyor. Mutfak Sanatları Merkezi’ne geldiklerinde ise tadabiliyorlar. Şiveydiz yemeğinin püf noktalarından bahsederken öncelikle Gaziantep yemeği Gaziantep ürünleriyle olur. Yemekte kullandığımız sarımsak Araban’da üretiliyor. Kendi köy yoğurdumuzu ve süzmemizi kullanıyoruz. Yanı sıra içerisinde sadeyağ ve zeytinyağı kullanıyoruz. Tüm ürünlerimiz kendi ürettiğimiz Gaziantep’e has ürünler" dedi.

ŞİVEYDİZ

Şiveydiz, taze sarımsak ve kuzu etiyle yapılan bir Antep yemeğidir. Terbiyeli bir suyu olması nedeniyle hafif ekşimsi bir tadı vardır, taze sarımsağın kuru sarımsağa nazaran hafif olan tadını ortaya çıkarır.

Şiveydiz, Antep mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilir. Şiveydiz, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve grip gibi gribal enfeksiyonların tedavisinde etkili olduğu için de bilinir.

Şiveydiz yapmak için gerekli malzemeler şunlardır:

- 1 kilogram taze sarımsak,

- 500 gram pırasa,

- Yarım kilogram kemikli et (kuzu ya da dana),

- 1 su bardağı yoğurt,

- 1 yemek kaşığı un,

- 1 adet yumurta,

- 1 çay kaşığı tuz,

- 1/2 çay kaşığı karabiber.

Şiveydiz yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

1- Taze sarımsakları soyun ve iri parçalara bölün,

2- Pırasaları ince ince doğrayın,

3- Eti küp küp doğrayın,

4- Bir tencerede yağı kızdırın ve eti kavurun,

5- Etin üzerine sarımsakları ve pırasaları ekleyin ve kavurmaya devam edin,

6- Etler suyunu salıp çekene kadar pişirin,

7- Tencereye 1 su bardağı su ekleyin ve düdüklü tencereye alın,

8- Düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve 15 dakika pişirin,

9- Pişen etleri düdüklü tenceresinden alın ve suyunu süzün,

10- Bir kasede yoğurdu, unu, yumurtayı, tuzu ve karabiberi iyice karıştırın,

11- Et suyunu bir tencereye alın ve ocağa koyun,

12- Et suyu kaynayınca yoğurtlu karışımı ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirin,

13- Pişen yemeğe süzdüğünüz eti ve sarımsakları ekleyin ve karıştırın,

14- Şiveydiz hazırdır.

Şiveydiz servis ederken üzerine kızgın tereyağı gezdirebilirsiniz.

Şiveydiz, taze sarımsağın faydalarını da içinde barındıran bir yemektir. Taze sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, grip gibi gribal enfeksiyonların tedavisine, kan basıncını düşürmeye, kolesterolü düşürmeye ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem